“국힘 목표는 연대 아닌 극우 드림팀” “극우유튜버도 입당…수준이하 정치”

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당은 11일 장동혁 국민의힘 대표가 ‘반이재명’ 선거 연대 행보 나서고, 개혁신당과의 회동까지 추진하고 있는 것에 대해 “국민의힘 목표는 확장과 연대가 아닌 극우 드림팀 아닌가”라고 비판했다.

박지혜 민주당 대변인 이날 국회 소통관 기자회견장에서 브리핑을 갖고 장 대표를 향해 “국민을 기만하고 극우 세력에 편승하는 정치를 계속한다면, 그 끝은 확장도 연대도 아닌 공허한 외침, 혹은 지독한 외사랑에 불과할 것”이라며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 “장 대표는 최근 윤석열 불법비상계엄 1년이 지나고서야 이른바 ‘철 지난 사과’를 꺼내들었다”며 “때늦은 데다 전제부터 잘못됐다는 것만으로도 공분을 사기 충분했지만, 이후의 당내 행보는 그마저도 진정성 없는 눈속임이었음을 분명히 보여주고 있다”고 했다.

이어 “장 대표는 친윤 세력들을 정책위의장·최고위원에 앉힌 데 이어, 김건희를 옹호하고 부정선거 가능성을 운운하는 인사를 윤리위원장으로 임명했다”며 “마찬가지로 ‘윤 어게인’을 외쳐오던 극우 유튜버까지 입당시키며, 마침내 ‘극우 드림팀’을 완성했다”고 말했다.

그는 “불법비상계엄·국회해산 지지 입장 표명 전력이 있는 당무감사위원장의 당무감사 조작 의혹에도 잠잠하다”며 “‘계몽령’을 부정하는 당권 경쟁자까지 탄압해줬으니, 그에 대한 보은이라도 하는 것인가”라고 반문했다.

그러면서 “‘앞에선 사과, 뒤에선 사고’ 수준의 행태”라며 “위헌 세력의 망령을 이용해 사리사욕이나 채우려 드는 수준 이하 정치의 부끄러운 민낯”이라고 했다.

박 대변인은 “오늘 국민의힘 당명개정에 대한 당원 의견 수렴 절차가 마무리된다고 한다. 만일 당명 개정이 확정된다면, 차라리 ‘친윤연대’라는 솔직한 이름으로 국민 앞에 서길 권한다”며 “그 어떤 그럴듯한 이름으로도 극우에 기대 선 정치의 본질까지 바꿀 수는 없는 노릇이니 말이다”라고 전했다.