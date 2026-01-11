AI 수요에 D램·낸드 가격 최대 2배…제조원가 비중 20% 육박 스마트폰·노트북 출고가 인상 압박 커져 소비자 부담 현실화

[헤럴드경제=김유진 기자] 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍으로 메모리 반도체 수요가 급증하면서 스마트폰과 PC 등 주요 IT 기기 가격이 줄줄이 오를 수 있다는 우려가 커지고 있다. 메모리 가격이 단기간에 급등하면서 제조 원가 부담이 커졌고, 결국 완제품 가격 인상으로 이어질 가능성이 높다는 분석이다.

업계에 따르면 AI 데이터센터용 반도체 생산에 자원이 집중되면서 범용 메모리 공급이 빠듯해지고 있다. 특히 AI 서버에 쓰이는 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하면서 저가형 D램 생산은 후순위로 밀리는 상황이다.

시장조사업체 옴디아는 모바일 D램(LPDDR) 가격이 지난해 초 대비 70% 이상 상승했으며, 스마트폰용 낸드플래시 가격도 약 100% 급등한 것으로 분석했다. 또 다른 조사기관 트렌드포스는 “스마트폰 제조 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 과거 10~15% 수준에서 최근 20%를 넘어섰다”며 “AI 기능 확대 추세로 메모리 용량을 줄이기도 어려운 구조”라고 설명했다.

카운터포인트리서치 역시 올해 2분기까지 스마트폰용 메모리 가격이 추가로 40% 상승하면서 완제품 제조 원가가 8~10%가량 높아질 것으로 내다봤다. 메모리 가격 상승이 단순한 부품 비용 증가를 넘어 완제품 가격을 자극하는 단계에 접어들었다는 평가다.

이 같은 비용 부담은 제조사 실적에도 영향을 미치고 있다. 삼성전자는 지난해 4분기 사상 최대인 20조원의 영업이익을 기록했지만, 스마트폰을 담당하는 MX·네트워크 부문의 영업이익은 약 2조원 수준으로 전 분기 대비 크게 줄어든 것으로 추정된다.

노태문 삼성전자 DX부문 대표이사는 지난 5일 미국 라스베이거스에서 열린 기자간담회에서 “메모리 가격 상승이 가장 큰 우려 요인”이라며 “제품 가격에 일정 부분 영향을 줄 수밖에 없다”고 말했다.

이에 따라 다음 달 출시될 갤럭시 S26 시리즈의 출고가 인상 가능성도 거론된다. 업계에서는 소비자 반발을 고려해 일반 모델은 10만원 안팎, 울트라 모델은 15만원 내외에서 인상 폭이 결정될 가능성이 크다고 보고 있다.

경쟁사들도 상황은 비슷하다. 애플은 지난해 아이폰 17 프로 모델 가격을 인상했고, 샤오미와 비보 등 중국 스마트폰 업체들도 가격 인상을 단행했거나 검토 중이다.

PC와 태블릿 시장 역시 메모리 가격 상승의 영향을 피하기 어렵다. 델은 최근 비즈니스용 노트북 가격을 최대 30% 인상했고, 에이수스도 가격 조정에 나섰다. 국내에서는 LG전자가 노트북 ‘그램’ 16인치 모델 가격을 전년 대비 소폭 인상했으며, 삼성전자 역시 노트북 가격 인상이 불가피하다는 입장이다.

제조사들은 원가 부담을 줄이기 위해 카메라 부품 단가를 낮추거나 디스플레이 사양을 일부 조정하는 등 고육책을 병행하고 있다. 그러나 메모리 가격 상승 폭이 워낙 커 이러한 방식만으로는 한계가 있다는 지적이 나온다.

메모리 가격 인상의 여파가 이동통신 시장으로 확산될 가능성도 제기된다. 단말기 출고가 인상 대신 통신사와 유통망에 지급하던 판매장려금을 줄이는 방식으로 수익성을 보전할 수 있다는 관측이다. 이 경우 소비자가 체감하는 단말기 구매 비용이 오히려 더 늘어날 수 있다는 우려도 나온다.

업계 관계자는 “AI 수요 확대에 따른 메모리 공급 구조 변화는 단기간에 되돌리기 어렵다”며 “올해와 내년 IT 기기 시장의 가장 큰 변수는 메모리 가격이 될 것”이라고 말했다.