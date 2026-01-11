이준석 “돈공천 혐의 수사 지지부진” 장동혁 “야당 힘 모아서 조율할 문제” 혁신당 “국힘에 도주로 제시하는 것”

[헤럴드경제=강문규 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 11일 이준석 개혁신당 대표가 김병기 더불어민주당 전 원내대표와 제명된 강선우 의원을 둘러싼 공천헌금 의혹을 규명하기 위해 국민의힘, 개혁신당, 조국혁신당 등 야3당 지도부가 만나 특검법 입법을 논의하자고 제안한 것에 대해 “조건없이 수용한다”고 밝혔다. 반면 혁신당은 “이준석 대표는 ‘통일교 특검’으로 특검의 수사 범위를 좁히려는 시도를 해서는 안 된다”며 부적절하다는 입장을 내놨다.

장 대표는 이날 페이스북을 통해 “신속한 특검법 입법을 위해 야당이 함께 힘을 모으자는 이준석 대표의 제안을 조건 없이 수용한다”며 “특검은 살아 있는 권력을 수사하기 위해 필요한 제도”라며 환영의 뜻을 밝혔다.

장 대표는 “여권 핵심 인사들이 연루된 통일교 사건과 공천뇌물 사건의 수사가 제대로 진행되지 않고 있다”며 “엄정하고 신속한 수사를 위해 특검이 반드시 필요하다”고 했다. 이어 “이에 대해 조건을 붙이는 것은 특검법에 진정성이 없음을 인정하는 것”이라며 “나머지는 만나서 조율할 문제”라며 조 대표의 결단을 기대한다고 밝혔다.

다만 혁신당은 이 대표의 제안에 대해 “이 사안의 본질은 통일교의 일탈뿐 아니라, 정교유착 전반에 대한 수사”라며 “이미 합동수사본부가 출범하여 신천지 관련 정치개입의혹까지 수사를 진행중인 마당에, ‘국민의힘 봐주기 특검’으로 특검의 수사범위를 좁힐 하등의 이유가 없다”고 반발했다.

혁신당은 입장문을 통해 “국민의힘에게 ‘도주로’를 제시하려는 이준석 대표의 제안은 부적절하다”며 “정치개혁에 있어서 국민의힘은 개혁의 대상이지 주체가 아니다. 기존 거대 양당의 부패정치를 바꾸려는 고견은 늘 경청 하겠다”고 밝혔다.

앞서 이 대표는 이날 오전 페이스북에 올린 글에서 “장 대표, 조 대표께 요청한다. 야당 대표 연석회담을 제안한다”고 밝혔다. 그러면서 야3당 회동에 대해 “민주당의 전재수-통일교 사태와 김병기-강선우 돈공천 사태를 제대로 수사할 수 있는 특검의 조속한 출범을 위해 특검법 신속 입법을 논의하는 자리”라고 말했다.

혁신당을 향해 “부패한 여당에 맞서 특검과 공정 수사를 압박하는 것이 야당의 본분”이라며 “이념과 정체성을 각자 내려놓고 국민이 선출해준 야당의 역할을 다해달라”고 주문했다.