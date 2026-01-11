박수영 “차남·삼남, 거주지 부근 공익근무” 최보윤 “장남은 취업 당시 부모찬스 의혹 ”

[헤럴드경제=강문규 기자] 국민의힘은 11일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대해 아들의 병역특혜 의혹을 추가로 제기했다.

박수영 국민의힘 의원은 이날 페이스북을 통해 이 후보자의 차남과 삼남이 집 지근거리에서 공익근무요원으로 근무한 데다, 두 아들 모두 해당 기관에서 처음 받은 공익근무요원이었다며 병역 특혜가 의심된다고 밝혔다.

박 의원은 이 후보자의 차남에 대해 “2014년 3월부터 2년간 집에서 7km 떨어진 서초구 지역아동센터에서 공익근무를 했다”며 “병무청 자료를 보면 해당 센터가 공익을 받은 것은 차남이 근무한 2014년부터였다. 이 후보자 차남이 집 근처 해당 센터의 첫 공익근무요원이었던 것”이라고 했다.

이 후보자의 삼남에 대해서도 “방배경찰서에서 2019년 1월부터 2020년 12월까지 근무했는데, 집에서 불과 2.5km 떨어진 ‘직주근접’ 공익요원 생활을 한 것”이라며 “병무청 최근 10년 기록을 보니 방배경찰서는 삼남이 복무를 시작하던 2019년부터 2021년까지 딱 3년만 공익요원을 받았다”고 지적했다.

박 의원은 “이 후보자는 두 아들이 왜 공익근무를 했는지, 어떤 업무를 했는지, 어떠한 자료와 근거도 내지 않고 있다”며 “자진사퇴하던지, (의혹이 사실이) 아니라면 아들 병역 관련 자료도 모두 낱낱이 공개하고 국민께 의혹을 소명하라”고 촉구했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평에서 그간 이 후보자에 대해 제기된 의혹이 20가지에 달한다며 갑질, 투기, 재산신고, 논문, 증여, 자녀 혜택 관련 의혹을 총망라하기도 했다.

최 수석대변인은 이 후보자의 장남이 국책 연구기관인 대외경제정책연구원(KIEP) 취업 당시 제출한 논문에 “이 후보자의 배우자가 공저자로 이름을 올린 정황이 드러났다”며 “‘부모 찬스’를 활용했다는 의혹이 제기됐다”고 비판했다.