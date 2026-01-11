각계 인사, 시민 등 7000여 명 참석 인천 발전 방향 담아 김교흥 의원 “인천시민의 삶을 어떻게 더 풍요롭게 만들 것인가에 대한 약속”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘김교흥의 길’ 출판기념회가 성황리에 열렸다.

김교흥 인천 국회의원(서구갑, 더불어민주당)은 지난 10일 인천 선학경기장에서 ‘김교흥의 길’ 출판기념회를 개최했다.

이날 행사에는 각계 주요 인사와 7000여 명의 시민들이 참석해 신간 ‘김교흥의 길’에 대한 관심을 보였다.

김교흥 국회의원은 인사말에서 “인천은 하늘과 바다와 땅이 연결된 축복받은 도시임에도 이를 잘 활용해 발전하지 못하고 서울의 위성도시로 머물러 있다”며 “신간에서는 한국의 메가시티, 세계의 파워시티 인천이라는 비전 아래, 신도시, 원도심의 균형 발전, 교통혁명, 서해 르네상스 등 인천의 구체적인 청사진을 담아 제시했다”고 말했다.

그러면서 “이 책에 인천 곳곳을 발로 누비며 만난 시민들의 이야기를 담았다” 며 “인천시민의 삶을 어떻게 더 풍요롭게 만들 것인가에 대한 약속”이라고 강조했다.

출판기념회에는 정세균 전 국무총리, 김진표 전 국회의장, 서영교(전 최고위원), 박찬대(전 원내대표), 유동수(정책수석부의장), 박정, 박수현(수석대변인), 허종식, 박선원, 이훈기, 조계원, 양문석, 노종면, 이용우, 모경종 국회의원, 박남춘 전 인천시장 등 여권 핵심인사들이 대거 참석했다.

또 김기문 중소기업중앙회장을 비롯해 도성훈 인천시 교육감, 이인재 국립 인천대학교 총장, 조명우 인하대학교 총장 등 교육계 인사부터 박상철 가수협회장, 최유나, 유지나 가수 등 문화계 인사와 위계수 인천시 장애인단체총연합회 회장, 최순모 전 국호남향우회총연합회 총회장, 이준 대한제국 황손, Alisher Abdusalomov 주한 우즈베키스탄 대사까지 각 분야의 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.

또 우원식 국회의장, 김민석 국무총리, 정청래 민주당 대표, 조정식 이재명 대통령 정무특별보좌관, 이한주 이재명 대통령 정책특별보좌관, 송영길 전 더불어민주당 대표, 어기구 국회 농해수위원장, 임오경 국회의원 등은 축하영상과 축전을 직접 제작해 보내왔다.

정세균 전 국무총리는 추천사에서 “시민을 위로하고 안심시키는 정치는 저보다 김교흥 의원이 한 수 위”라며 “김 의원이 시민을 위한 정치 교과서를 거침없이 써내려 갈 수 있도록 항상 응원하겠다”고 전했다.

인천대 총학생회장 출신으로 인천5·3민중항쟁 등 학생운동에 투신했었던 김교흥 국회의원(3선, 제17,21,22대)은 민주당 사무부총장, 인천시 정무부시장, 국회 사무총장(장관급), 국회 행정안전위원장, 국회 문화체육관광위원장을 엮임했다.