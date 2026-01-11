2026년도 1분기 30억 원 규모 중소기업육성기금 연 1.5% 고정금리 전년도 매출액의 1/2 범위 내에서 제조업체는 최대 1억 원 지원 새내기 창업기업, 안정적 정착 위해 업체당 최대 4000만 원 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구가 경영환경 악화로 어려움을 겪고 있는 지역 내 소상공인 경영 안정을 지원하기 위해 2026년도 1분기 중소기업육성기금 융자 지원을 시행한다.

올해부턴 창업한 지 1년이 안 된 ‘새내기 창업기업’도 지원 대상에 포함한다.

올해 전체 융자 규모는 총 80억 원이다. 구는 이를 상반기에 집중적으로 집행해 민생경제 회복에 힘을 더할 계획이다. 1분기에는 중소기업 융자지원 20억 원과 새내기 창업기업 융자지원 10억 원 등 총 30억 원을 지원한다.

중소기업 융자지원은 서울 중구에 사업장을 두고 사업자등록 후 6개월 이상 경과한 업체를 대상으로 한다.

융자 한도는 전년도 매출액의 1/2 범위 내에서 업체당 최대 5000만 원, 제조업체는 최대 1억 원까지다.

아울러 창업 1년 이내 기업을 대상으로 하는 ‘중구 새내기 창업기업 융자지원’도 올해 새롭게 추진한다. 매출 기반이 취약하고 담보 확보가 어려운 초기 창업기업의 안정적 정착을 돕기 위한 것으로, 업체당 최대 4000만 원까지 지원한다.

1분기 융자 신청 기간은 이달 28일까지이며, 운영자금, 시설자금, 기술자금 용도로 신청할 수 있다. 대출금리는 연 1.5% 고정금리이며, 상환기간은 5년으로 1년 거치 4년 균등분할상환 또는 5년 균등분할상환 중 선택할 수 있다.

자세한 사항은 도심산업과 소상공인지원팀으로 문의할 수 있다. 신청서식 등은 중구 홈페이지에서 ‘중소기업육성기금’을 검색하면 내려받을 수 있다. 구는 2월 중 운용심의위원회를 열어 지원 대상자와 융자액을 확정한 후, 은행과 보증기관의 대출 심사를 거쳐 융자를 지원할 예정이다.

구 관계자는 “고금리와 경기 침체로 어려움을 겪는 소상공인과 창업기업이 이번 융자 지원을 통해 실질적인 도움을 받고 다시 도약하길 바란다”고 전했다.