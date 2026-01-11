6일 전국공무원노동조합 서울지역본부 성동구지부와 노사 공동 추진 협약 체결 2022년 자치단체 최초로 ‘노사 공동 행복경영’ 선포 후 5년간 직원 복지와 근무환경 개선 상호 협력 시간외근무수당 연가 전환제도 도입, 당직 전담요원 채용 확대 등 9개 신규사업 발굴해 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 소통과 협력으로 상생하는 행복한 직장 문화를 만들기 위해 ‘행복경영 시즌5’를 추진한다.

성동구는 2022년 1월 자치단체 최초로 ‘행복경영’을 노사 공동으로 선포하고, 행복경영의 원년으로 삼아 직원 후생 복지와 근무 환경 개선 분야 사업을 상호 협력해 온 이래, 2026년까지 5년간 ‘행복경영’ 노사 공동 사업을 지속 추진하고 있다.

그간 노사 협력을 통해 직원 후생 복지 및 근무 환경 개선을 위해 40여 개 사업을 발굴해 왔다. 생일자 특별휴가 부여, 장기재직 휴가 확대, 본인 결혼 및 시보 해제(정규 임용) 축하 복지포인트 신설, 직원 건강관리를 위한 독감 및 대상포진 예방접종비 지원, 자동육아휴직제 도입, 개인정보 배상보험 가입, 직원 겨울 근무복 지원, 재난안전수당 및 행사 차출 경비 지원 등 다양한 사업을 추진하고 있다.

구는 올해도 직원들이 체감할 수 있는 후생 복지와 근무 환경 개선 사업을 확대 추진하기 위해 지난 6일 전국공무원노동조합 서울지역본부 성동구지부와 함께 ‘행복경영 시즌5’ 노사 공동추진 협약식을 개최했다.

올해는 어려운 재정 여건에도 불구하고 노사가 협의한 사항을 반영하여 총 9개의 사업을 새롭게 도입한다.

먼저, 직원들의 연가 활용도를 높이기 위해 시간외근무수당 연가 전환제도를 도입한다.

이와 함께 당직 전담요원 채용을 확대하고, 당직 업무 외 불필요한 업무를 정비하는 등 당직 근무 여건을 개선한다.

또, 형사처벌에 규정된 위반행위를 한 민원인에 대한 적극 대응책을 마련하고, 임산부와 디스크 질환을 겪는 직원 대상으로 높낮이를 조절할 수 있는 모션데스크를 지원하는 등 근무 환경을 개선하기 위한 다양한 사업을 추진할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “지난 5년간 이어진 ‘행복경영’ 사업은 노사 간 신뢰를 바탕으로 우리 조직이 상생할 수 있는 발판”이라며 “앞으로도 긴밀한 소통과 협력을 통해 직원들이 더 행복하고 활기차게 일할 수 있는 환경을 조성함으로써 주민들에게 더 나은 행정서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 말했다.