[헤럴드경제=최원혁 기자] 더불어민주당은 장동혁 국민의힘 대표가 온라인 댓글에 국적을 표기하자는 주장에 대해 “중요한 시점에 혐중(중국 혐오) 정서를 자극할 수 있는 방식의 정치적 공세는 국익과 외교에 도움이 되지 않는다”고 말했다.

10일 김지호 대변인은 논평을 통해 “이재명 대통령이 최근 방중 정상회담을 통해 한중 관계 개선과 한한령 완화의 물꼬를 트기 위한 외교적 노력을 이어가고 있다”며 이같이 비판했다.

그는 댓글 운영 관련 정책은 민간기업인 포털과 플랫폼의 자율 규제 영역이라고 언급한 뒤 “정치권이 법과 제도를 통해 사기업의 서비스 구조에 직접 개입하는 것은 또 하나의 과도한 규제가 될 수 있고 표현의 자유와 개인정보 보호 논란을 불러올 우려도 크다”고 말했다.

이어 국민의힘 내 ‘당원 게시판’(당게) 논란을 거론하며 “정말 여론조작을 우려한다면 국민에게 국적 표시를 요구하기에 앞서 국민의힘 당 게시판부터 실명성과 책임성을 강화하는 것이 우선”이라고 덧붙였다.

같은 당 전용기 의원도 페이스북에서 “장 대표는 선택적으로 극우 유튜브만 보던 ‘윤석열의 길’을 걷는 것 같다”며 “야당 대표가 직접 보수정당을 비웃음거리로 전락시키고 있는 모양새”라고 밝혔다.

앞서 장 대표는 같은 날 자신의 SNS에서 6·3 지방선거를 앞두고 온라인 댓글에 국적을 표기하고 외국인의 지방선거 투표권을 제한할 것을 요구했다. 그는 “국민들은 댓글의 국적 표기에 64%가 찬성하고 있고 상호주의에 입각해 외국인 투표권을 제한해야 한다는 의견이 69%에 이르고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “분명 국민은 위협을 느끼고 있다”며 “이제라도 민심을 따라야 한다”고 덧붙였다.