[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크 로제가 미국 대중음악 시상식 ‘아이하트라디오 뮤직 어워즈’ 후보를 휩쓸었다.

최근 공개된 ‘2026 아이하트라디오 뮤직 어워즈’(2026 iHeartRadio Music Awards) 후보 명단에 따르면 로제는 브루노마스와 함께 부른 ‘아파트’(APT.)로 ‘최고의 컬래버레이션’, ‘올해의 K팝 노래’, ‘올해의 K팝 가수’ 부문 등 총 8개 부문 후보에 올랐다.

로제의 솔로곡인 ‘톡식 틸 디 엔드’(toxic till the end)는 ‘최고의 뮤직 비디오’ 후보로, 팝스타 알렉스 워런과 부른 듀엣곡 ‘온 마이 마인드’(On My Mind)는 ‘페이보릿 K팝 컬래버’ 후보에 이름을 올렸다.

게다가 블랙핑크가 ‘올해의 케이팝 그룹’, ‘페이보릿 틱톡 댄스’, ‘페이보릿 투어 스타일’ 부문 후보까지 오르며 로제는 무려 8개 부문 후보로 올랐다.

‘올해의 K팝 노래’와 ‘베스트 뮤직 비디오’에서는 블랙핑크의 ‘뛰어’도 후보로 올라, 로제는 자신이 속한 그룹과도 경쟁하게 됐다.

넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’도 5개 부문 후보에 올랐다. 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(Golden)이 ‘올해의 팝 노래’와 ‘올해의 K팝 노래’, ‘최고의 가사’ 후보로 이름을 올렸다. ‘골든’을 부른 헌트릭스 이재, 레이 아미, 오드리 누나는 ‘올해의 듀오·그룹’ 후보에, OST 앨범은 ‘페이보릿 사운드트랙’ 부문에서 경쟁하게 됐다.

‘올해의 K팝 노래’ 부문 역시 쟁쟁한 이름이 모두 후보에 올랐다. ‘아파트’, ‘뛰어’, ‘골든’을 비롯해 방탄소년단(BTS) 제이홉 ‘킬린 잇 걸’(Killin‘ It Girl), 블랙핑크 제니 ’라이크 제니‘(like JENNIE)가 이 자리를 놓고 경합한다.

‘올해의 케이팝 아티스트’ 부문에서는 로제를 비롯해 블랙핑크의 두 멤버 제니와 리사, BTS 제이홉과 진도 이름을 올렸다.

‘올해의 케이팝 그룹’ 부문은 블랙핑크와 에이티즈, 엔하이픈, 스트레이 키즈, 트와이스가 후보로 지명됐다. ‘최고의 K팝 신인’ 후보로는 82메이저, 올데이 프로젝트, 코르티스, 하츠투하츠, 미야오가 경합을 벌인다.

이번 아이하트라디오 시상식에선 로제, 올데이프로젝트, 미야오가 모두 더블랙레이블 소속이라는 점에서 지난 한 해 K-팝 대표 프로듀서 테디의 저력을 실감하게 한다. 특히 테디를 비롯한 더블랙레이블 사단은 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST에도 참여, ‘골든’을 비롯한 다수의 곡에 작곡, 편곡에 참여했다.

아이하트라디오 뮤직 어워즈는 미국 온라인 라디오 방송사 아이하트라디오가 주최하는 시상식으로 2014년 시작됐다. 시상식은 3월 26일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열리며 폭스 등을 통해 생중계된다.