[헤럴드경제=장연주 기자] 유부남과의 불륜 의혹에 휩싸인 트로트 가수 숙행이 방송활동을 잠정 중단한 가운데, 자신도 피해자라며 변호사를 선임하고 법적 대응에 나섰다. 이에 따라 불륜 의혹에 휩싸인 유부남 부부의 혼인관계가 이미 파탄된 상태였는지가 가장 큰 쟁점이 될 전망이다.

10일 연예계에 따르면, 숙행은 자신에게 제기된 상간녀 위자료 청구 소송의 판결선고를 앞두고 최근 법원에 소송위임장을 제출했다. 이로 인해 15일로 예정됐던 판결선고기일이 취소된 것으로 알려졌다.

지난해 9월 소장이 접수된 이후 숙행 측이 답변서를 제출하지 않아, 변론 없이 재판부가 판결선고를 진행할 예정이었다.

해당 소송은 숙행과 불륜 의혹에 휩싸인 유부남 A씨의 아내 B씨가 제기했으며, 원고 측 소가는 1억원이다.

숙행은 “혼인관계가 이미 파탄에 이르렀다는 A씨의 말을 믿고 교제를 시작했다”며 “아내와의 이혼이 합의된 것이 아니라는 것을 알게 된 이후 만남을 중단했다”고 항변했다.

A씨 역시 “이혼을 전제로 별거하던 중 숙행과 교제하게 됐다”며 “숙행 입장에서는 억울할 수 있다”는 입장을 나타냈다.

김강호 변호사는 9일 YTN 라디오 ‘이원화 변호사의 사건X파일’에서 “대법원은 아직 이혼하지 않았지만 실질적으로 부부공동생활이 파탄돼 회복할 수 없을 정도의 상태에 이르렀다면, 제3자가 부부의 일방과 성적인 행위를 하더라도 이를 두고 부부공동생활을 침해하거나 유지를 방해하는 행위라고 할 수 없으며, 그로 인해 배우자의 부부공동생활에 관한 권리가 침해되는 손해가 생긴다고 할 수도 없으므로 불법행위가 성립한다고 보기 어렵다고 판시한다”고 밝혔다.

법원은 이번 숙행의 불륜 의혹과 관련 ‘A씨 부부의 혼인관계가 이미 파탄 상태였는가’를 들여다볼 것으로 예상된다.

김 변호사는 “이미 협의이혼 신고가 접수돼 있었는지, 별거가 장기간 이뤄지고 있었는지, 주변 지인이나 가족에게도 이혼 사실이 공개돼 있었는지 같은 구체적인 정황을 확인한다”며 “반대로 법적으로 혼인 관계가 그대로 유지되고 있고, 배우자와 여전히 가족 행사나 일상을 함께하고 있었다면, ‘곧 이혼할 거라고 해서 믿었다’는 주장은 책임을 피하기에 부족하다고 판단되는 경우가 많다”고 덧붙였다.