[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]iM뱅크는 9일 수성동 본점에서 ‘e-그린우편 기관 연계 서비스 실시에 따른 업무 효율화’에 대한 협업 성과를 인정받아 우정사업본부(본부장 직무대리 곽병진)로부터 표창장을 수여 받았다.

이번 표창은 iM뱅크가 기존 수작업에 의존하던 우편물 발송 업무를 자동화 하는 등 적극적인 협업을 통해 혁신적으로 업무를 추진한 것을 인정받아 수여됐다.

‘e-그린우편 기관 연계 서비스’는 지난 2024년 직원 업무 경감 및 신속한 고객 안내를 위해서 우체국과 우편 발송 업무 효율화를 위한 논의를 통해 도입됐다.

iM뱅크와 우체국 간 전용망 연계를 통해 우편물 제작·배송·결과 조회까지 원스탑으로 업무처리가 가능한 서비스로, 해당 서비스를 통해 정확하고 신속한 우편 배달이 가능하며 무엇보다도 은행 내부적으로 처리하던 수작업이 대폭 절감됐다.

신수환 경영기획그룹장은 “전국구 시중은행으로 전환하며 업무절차 간소화와 비효율적인 업무구조 개선 등 경영 효율성 제고에 힘쓴 iM뱅크는 ONE-TEAM 정신으로 은행권 최초 ‘e-그린우편 기관 연계 서비스’를 도입했다”며 “추후에도 우정사업본부와의 긴밀한 협력을 통해 양사 서비스 발전 및 고객 편의 제고를 위한 혁신을 가속화하겠다”고 말했다.