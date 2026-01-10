[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항시는 9일 산림 정책 분야 전문성 강화와 녹색 도시 도약을 위해 이경준 서울대 명예교수를 홍보대사로 위촉했다.

이 교수는 우리나라 산림 녹화 정책의 기획과 추진을 이끈 산림 학계 최고의 권위자다.

대한민국 산림 녹화 기록물의 유네스코 세계 기록 유산 등재 추진위원장과 한국산림정책연구회장 등을 지냈다.

그가 주도한 대한민국 산림 녹화 관련 기록물은 지난해 4월 유네스코 세계기록유산으로 공식 등재됐다.

이에 따라 포항 영일 지구 사방 사업과 흥해읍 오도리의 사방기념공원의 역사적 가치를 재조명하면서 시와 인연이 시작됐다.

포항 영일 지구 사방 사업은 1970년대 황폐화한 국토 복원을 위해 추진한 전국 최초의 대규모 사방 사업 성공 사례로 손꼽힌다.

사업은 우리나라가 산림 녹화 성공 국가로 자리매김하는 중요한 전환점으로, 산림 녹화 기록물은 유네스코 세계기록유산 등재 과정에서 핵심 요소로 꼽혔다.

포항시는 홍보 대사 위촉을 계기로 사방기념공원을 국가적 상징성을 갖춘 공간으로 산림 복원 연구·교육·국제 교류의 거점으로 활용할 계획이다.

이경준 명예교수는 “포항의 홍보대사로 위촉돼 뜻깊게 생각한다”며 “포항을 사랑하는 마음으로 산림복원과 사방기념공원의 역사적 가치를 널리 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이강덕 포항시장은 “산림 분야 최고 권위자의 참여로 포항이 산림복원 우수 도시로 자리매김하는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “영일지구 산림녹화 사업의 소중한 역사적 가치를 바탕으로 포항만의 녹색 정책을 실현해 세계적인 친환경 녹색 모범도시로 도약하겠다”고 밝혔다.