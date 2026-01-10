[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 765억원 규모의 2025회계연도 이월예산을 확정했다고 10일 밝혔다.

이월예산 규모는 전년대비 334억원(30.5%)감소한 것으로, 최근 몇 년간 증가해 온 이월예산 흐름을 의미 있게 전환했다는 평가다.

이번 이월예산 감소는 ▲ 대규모 사업 준공에 따른 사업 마무리 ▲ 경북 최초‘이월사업 사전심사제’도입·운영 ▲ 연내 집행 가능 사업의 적극적인 추진 등이 주요 요인으로 작용한 결과로 보인다.

특히 사전 예방 중심의 예산관리 체계 강화를 위해 경북 최초로 ‘이월사업 사전심사제’를 도입·시행하고 있으며 이를 통해 사업을 사전에 점검·조정하고, 집행 가능성이 낮은 예산은 선제적으로 정비함으로써 이월 규모를 효과적으로 최소화할 수 있었다.

고령군 관계자는 “앞으로도 분기별 재정집행 점검을 강화하고 사업별 집행 사전 관리를 내실화하는 등 체계적인 예산관리를 통해 재정건전성과 예산집행의 투명성을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.