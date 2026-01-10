[헤럴드경제=채상우 기자] 식당을 운영하는 한 자영업자가 매장에 비치한 꽃무늬 조끼, 이른바 ‘할매 조끼’를 손님들이 훔쳐간다며 어려움을 호소했다.

지난 2일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에는 ‘할매카세 할매조끼가 계속 없어져요’라는 제목의 글을 올라왔다.

글쓴이 A씨는 할머니 집밥을 연상시키는 메뉴와 정겨운 분위기를 앞세운, 이른바 ‘할매카세’ 콘셉트의 식당을 운영 중인 자영업자였다.

A씨는 “할머니 집 분위기도 낼 겸 매장에서 외투 대신 입을 수 있게 비치한 ‘할매 조끼’가 계속 없어진다”고 토로했다. 겉옷은 보관 봉투에 보관하고, 식사하는 동안 가볍게 입을 수 있도록 의자마다 비치한 조끼가 자꾸만 사라진다는 설명이었다.

A씨는 “처음에는 술 드시고 실수로 입고 가신 줄 알았다”며 “어느 날은 한 번에 7벌 이상, 심지어 한 팀에서 4벌을 가져간 날도 있었다”고 했다.

A씨는 지난해 11월 오픈 6주년을 맞아 선착순 300명에게 새 조끼를 1인 1개씩 증정했고, 반응이 좋아 12월 말까지도 방문 고객 전원에게 선물로 제공했다.

이달부터는 리뷰 이벤트 작성 시 1인 1개씩 증정하겠다고 공지했으나, 리뷰를 쓰겠다고 했던 손님들이 영수증만 받고 리뷰는 작성하지 않은 채 매장 비치용 조끼를 그대로 입고 나간다고 했다.

그러면서 “선물로 1인 1개 드리니 세 분 오신 팀은 4~5개 달라고 하시고, 비치용 조끼를 계속 탐내신다”고 토로했다.

이 조끼는 더 이상 추가 구매도 어려운 상황이다. A씨는 “관세 문제로 가격이 너무 올라 거래처에서도 더 이상 진행 안 한다더라. 마지막 물량만 겨우 받은 상황”이라며 “계속 없어지면 마이너스가 날 것 같다”며 했다.

A씨는 “화기애애하게 조끼 입고 사진 찍고 즐기시는 모습 보면 즐겁고 힘 나는데, 자꾸 조끼가 없어지니 회의감이 든다”고 복잡한 심경을 전했다.