[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 박나래와 유튜버 입짧은햇님이 ‘주사 이모’로부터 다이어트 효과가 있는 ‘나비약’을 받아 복용했다는 의혹에 휩싸인 가운데, 현직 의사가 나비약은 마약과 같다면서 위험성을 경고했다.

최근 유튜브 채널 ‘동네 의사 이상욱’을 운영하는 피부과 의 이상욱 원장은 ‘운동으로 뺐다더니, 유명 유튜버의 다이어트약, 의사인 저도 사실 먹어봤습니다’라는 제목의 영상을 공개했다.

이 원장은 영상에서 “요즘 박나래 씨 때문에 나비약이 이슈가 돼서 얘기를 많이 하더라”라며 “나비 모양으로 생겨서 ‘나비약’인데 이게 엄청나게 큰 문제가 있다”고 말했다.

그는 “제가 옛날에 90kg 넘게 나갔다. 아기 코끼리 몸무게가 100kg인데 안되겠다 싶어서 나비약을 처방 받아서 먹은 적이 있다”며 “나비약으로 20kg을 뺐다. 효과는 너무 좋다”고 했다.

다만 이 원장은 “제가 다이어트 진료를 안 하게 된 이유가 여기에 있다”고 했다.

이 원장은 나비약 섭취와 관련해 “놀라면 심장 박동이 두근두근한다. 그런 상황에 먹고 싶겠나”라며 “식욕이 없고, 식은땀도 막 나고 잠도 안온다. 이 증상이 나비약을 먹으면 똑같이 나타난다”고 설명했다.

그는 이어 “나비약의 가장 큰 효과는 중추신경계에 작용해 노르에피네프린을 항진시키면서 체내 대사를 빨라지게 하는 것”이라며 “지방 연소에 도움이 되고 식욕이 떨어지니까 체중 감량 효과가 굉장히 크다”고 토로했다.

하지만 이 원장은 나비약 부작용으로 ‘중독성’을 꼽았다.

그는 “나비약은 끊기가 어렵다. 마약이랑 똑같다”며 “펜터민은 필로폰, 암페타민이랑 화학 구조가 거의 똑같다. 마약이라고 해도 과언이 아니다. 끊으면 내성이 생긴다”고 말했다.

그러면서 “저는 나비약을 6주 정도 먹었는데도 끊을 때 너무 힘들었다. 먹는 동안엔 2~3시간 자도 각성돼서 안피곤했는데 끊는 순간 너무 피곤해진다. 시체처럼 잠만 자도 피곤하다. 정상화되는 데 3~4주 가량 걸렸다”고 덧붙였다.