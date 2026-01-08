수출지향형·소셜벤처 등 70개사 선정 기술 제한 폐지로 참여 폭 확대 ‘점프업·초격차’ 연계 신설 K-뷰티·사회문제 해결형 과제도 포함

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 중소기업의 기술혁신 역량을 강화하기 위해 1월 9일부터 ‘2026년 중소기업기술혁신개발사업’ 상반기 참여기업 모집을 시작한다고 밝혔다.

중소기업기술혁신개발사업은 글로벌 선도기술과 유망기술 연구개발(R&D)을 통해 중소기업의 기술경쟁력 제고와 해외시장 진출을 지원하는 중기부의 대표적인 기술개발 지원 사업이다. 2026년 상반기에는 신규 기업 70개사를 선정해 총 223억원 규모의 연구개발비를 지원할 계획이다.

중기부는 “올해 사업은 변화하는 글로벌 산업 환경에 맞춰 지원 요건을 완화하고 사회적 가치와 성장 잠재력을 함께 고려한 점이 특징”이라고 설명했다.

우선 ‘수출지향형’ 과제는 글로벌 시장 경쟁력 확보를 목표로 기업당 최대 2년간 10억원을 지원한다. 기존에 124개 전략품목으로 제한됐던 기술 분야를 올해부터 전면 폐지해, 중소기업이 자율적으로 연구개발 과제를 제안할 수 있도록 했다. 다만 12대 국가전략기술과 탄소중립 분야 등 정책적으로 중요한 과제는 평가 과정에서 우대할 방침이다.

‘점프업 연계형’ 과제도 새롭게 도입됐다. 중기부의 도약(Jump-Up) 프로그램 선정 기업을 대상으로 하며, 상반기 중 5개사를 선정해 2년간 최대 10억원의 연구개발비를 연계 지원한다.

최근 성장세가 두드러진 K-뷰티 분야에 대한 지원도 확대된다. 기존 기능성 원료와 친환경 용기 중심에서 벗어나 미용기기와 더마코스메틱까지 지원 범위를 넓혔으며, 10개 기업을 선정해 2년간 최대 5억원을 지원한다.

사회적 가치 창출을 위한 ‘소셜벤처’ 유형도 올해 처음 도입된다. 기후위기, 고령화 등 사회문제 해결을 목표로 하는 기업 가운데 기술보증기금을 통해 소셜벤처로 판별된 기업 5개사를 선정해 지원한다. 기술성과뿐 아니라 공동체 기여도를 반영하는 ‘사회적 파급성’이 주요 평가지표로 활용된다.

이 밖에도 ‘초격차 스타트업 1000+ 프로젝트’ 선정 기업을 대상으로 한 ‘초격차 연계형’ 과제에서도 5개 기업을 추가로 지원할 예정이다.

황영호 중기부 기술혁신정책관은 “글로벌 경쟁이 심화되는 환경에서 기술력은 기업의 생존과 성장을 좌우하는 핵심 요소”라며 “수출 잠재력이 높은 중소기업을 중심으로 기술혁신 지원을 강화해 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.

사업 세부 내용은 1월 9일부터 중소벤처기업부 누리집과 범부처통합연구지원시스템(IRIS) 누리집을 통해 확인할 수 있다. 상반기 과제 신청은 1월 26일부터 2월 9일 오후 6시까지 IRIS 누리집에서 온라인으로 접수하며, 하반기 과제는 3월과 5월에 순차적으로 공고될 예정이다.