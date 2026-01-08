2026년부터 병·의원 넘어 모든 검진기관으로 확대 1970년생 대상… 2025년 검사자도 올해 3월까지 소급 신청 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 올해부터 56세 국가건강검진 대상자의 C형간염 확진 검사비 지원 사업을 전면 확대 시행한다고 밝혔다.

그동안 의원과 병원급으로 한정되었던 지원 범위를 상급종합병원을 포함한모든 검진기관으로 넓혀 구민들이 보다 편리하게 의료기관을 이용할 수 있도록 보장한다는 방침이다.

올해 지원 대상은 1970년생인 56세 국가건강검진 대상자 중 C형간염 항체 검사 결과가 양성으로 판명되어 확진 검사를 받은 자로, 확진 검사에 소요되는 진찰료와 검사비 본인부담금을 1인당 최대 7만원까지 지원받을 수 있다.

특히 구는 제도 사각지대를 해소하기 위해 소급 지원 제도도 병행한다. 2025년 국가검진을 받은 1969년생 수검자 중 상급종합병원에서 확진 검사를 받아 기존 지침상 지원을 받지 못했던 경우에도 올해 3월 31일까지 신청하면 검사비를 환급지원받을 수 있도록 했다.

신청을 원하는 구민은 의료기관에서 발행한 진료비 상세내역서와 C형간염 항체검사 결과가 양성임을 확인할 수 있는 서류, 신청자 명의 통장 사본을 구비해 정부24를 통해 온라인으로 신청하거나 강북구 보건소를 방문해 신청하면 된다. 대리 신청 시에는 관계를 증명할 수 있는 가족관계증명서 등을 추가로 제출해야 한다.

자세한 사항은 강북구청 홈페이지에서 확인하거나 강북구보건소 의약과로 문의하면 된다.

구 관계자는 “C형간염은 초기 증상이 거의 없어 발견이 늦어지는 경우가 많다”며 “지원 대상자분들이 빠짐없이 검사를 받아보시길 바란다”고 말했다.