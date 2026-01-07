2019년 박카스배 시도학생 선수권서 첫 인연

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국남자프로골프(KPGA) 투어에서 활약 중인 송민혁(21)이 동아제약(대표 백상환)과 공식 후원계약을 체결했다.

7일 소속사 프레인스포츠에 따르면 이번 협약으로 송민혁은 동아제약의 공식 후원 선수로 활동하며 향후 3년간 국내외 대회에서 동아제약의 브랜드 홍보를 비롯한 다양한 마케팅 활동을 전개한다.

송민혁은 동아제약이 차세대 골프 인재 육성을 위해 주최하는 박카스배 SBS 골프 전국시도학생골프팀 선수권 대회에서 2019년과 2022년에 개인 및 단체전 1위를 모두 차지하며 차세대 유망주로 주목받았다. 2021년부터 2023년까지 국가대표로 활약했으며 주니어 시절 아마추어 무대에서 총 15회 우승을 기록했다.

2023년 프로로 입단한 송민혁은 2024년 한 해 KPGA 투어챔피언십 준우승을 포함, 총 19개 대회에 출전해 ‘톱10’ 4회 진입, 13개 대회 컷 통과 등 꾸준한 성적을 기록하며 KPGA 신인왕의 영예를 안았다.

2025년에도 송민혁은 성장세를 이어갔다. 총 20개 대회에 출전해 7차례 ‘톱10’에 진입하며 탄탄한 경기력을 선보였다. 제네시스 포인트는 전년보다 20계단 상승해 8위에 랭크되며 톱10 진입을 달성하는 등 한 단계 도약하는 시즌을 보냈다.

송민혁은 “박카스배 전국시도학생골프팀 선수권 대회를 통해 꿈을 키웠고, 박카스 로고를 달고 경기를 뛰는 꿈이 현실이 되어 기쁘다”며 “평소 롤모델로 생각한 박상현 프로와 함께 할 수 있게 되어 영광이며, 박카스가 전하는 활력을 받아 매 경기마다 최선을 다해 좋은 성과를 내겠다”고 말했다.

동아제약 관계자는 “송민혁 프로는 박카스배 전국시도학생골프팀 선수권 대회 4관왕 출신으로, 골프 인생의 시작을 동아제약과 함께한 선수”라며 “실력과 인성을 두루 갖춘 송민혁 프로와 함께 할 수 있게 되어 기쁘며, 선수의 경기력 향상을 위해 아낌없는 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.