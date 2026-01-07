[헤럴드경제=조용직 기자] 한국만화영상진흥원(원장 백종훈)은 프로축구구단 부천FC1995의 K리그1 승격을 축하하며 소속 이영민 감독에게 직접 캐리커처 작품을 전달했다고 7일 밝혔다.

창단 18년 만에 K리그1 무대에 오른 부천FC1995의 역사적인 성과를 기념하고, 시민과 함께 이뤄낸 승격의 의미를 문화적으로 공유하기 위해 마련한 행사라고 만화영상진흥원은 설명했다. 이 기관은 부천시 원미구에 소재하고 있다.

부천FC1995는 지난 해 12월 수원FC와의 승강 플레이오프에서 1차전 1-0, 2차전 3-2로 승리해 합계 4-2로 K리그1 승격을 확정했다. 2007년 시민과 팬들의 힘으로 창단된 이후 처음 이뤄낸 1부리그 진출로, 시민구단 역사에 새로운 이정표를 세웠다.

특히 이번 승격은 국내 첫 프로축구 서포터즈로 알려진 ‘헤르메스’의 30주년과 맞물리며 팬과 시민이 함께 만들어낸 상징적인 성과로 평가받고 있다. 승격 확정 이후에는 부천종합운동장을 중심으로 시민과 서포터즈가 함께하는 축제의 장이 펼쳐지며, 도시 전체가 기쁨을 나눴다.

백종훈 만화영상진흥원 원장은 “부천FC1995의 K리그1 승격은 단순한 스포츠 성과를 넘어, 시민의 연대와 지역 정체성을 보여주는 감동적인 이야기”라며 “앞으로도 스포츠와 문화, 시민이 함께하는 다양한 방식의 응원과 연대를 이어가겠다”고 밝혔다.