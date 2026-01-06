[헤럴드경제=민성기 기자] ‘조폭 연루’ 의혹에 휩싸인 방송인 조세호가 활동 중단 한 달 만에 복귀 소식을 전하자 폭로자 A씨가 추가 폭로를 예고했다.

폭로자 A씨는 최근 자신의 SNS에 “조세호 씨 복귀한다고요? (지인 조폭인 최XX이) 해외로 잠적하니까 수사 못 하니까 갑자기 복귀한다고요?”라고 말했다.

이어 “아 그래요, 복귀하세요. 그럼 저도 (최XX)집에서 와이프랑 같이 찍은 영상 공개할게요”라고 덧붙였다.

또 “조용히 자숙하고 복귀하라고 했는데 지금 저랑 해보자는 거네요. 좋습니다”라고 했다.

그러면서 “복귀 한 번 해보세요. 단순 친분사이? 단순 친분사인데 결혼 전에 와이프 소개해주고 같이 집에서 술마시고? 네 좋습니다”라고 엄포했다.

앞서 조세호는 불법도박 사이트 등을 운영하는 조직폭력배와 친분이 있다는 의혹에 휩싸였다.

당시 폭로자는 “지인이라는 핑계로 고가 선물을 받으면서 조직폭력배 일원이 운영하는 프랜차이즈 홍보를 해주고 있다”라고 주장하며 사진 등을 공개했다.

조세호는 “단순 지인”이라고 선을 그었지만 방송활동을 중단했다.

하지만 방송 중단 3주 만인 지난해 12월 31일 넷플릭스 예능 ‘도라이버’의 새 시리즈 합류 소식이 전해졌다.

‘도라이버’ 측은 “조세호 씨 또한 지난 시즌에 이어 다음 시즌도 역시 ‘도라이버’와 함께할 예정이다. 많은 관심과 애정 부탁드린다”라고 했다.