청년 개인별 맞춤형 취·창업 지원으로 성과 평가 ‘우수’ 결실 2026년 사업 모집 인원 기존 120명에서 130명으로 확대 운영 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 고용노동부가 주관한 ‘2025년 청년도전지원사업 성과 평가’에서 우수 기관으로 선정됐다.

이번 성과 평가는 전국 86개 광역·기초 지자체를 대상으로 진행, 서울에서는 광진구를 포함한 9개 지자체가 우수기관에 이름을 올렸다.

청년도전지원사업은 구직을 단념한 청년과 자립준비·보호종료·북한이탈 청년 등 19~39세 취업취약계층을 대상으로 금융·노동교육, 진로교육 등을 지원하는 고용노동부 공모사업이다. 구는 2024년부터 2년째 사업을 운영하며 주요 직종별 현직자 만남, 이력서·자기소개서 기반 모의면접, 맞춤형 취업상담 등 참여자 역량 강화를 위한 프로그램을 추진해 왔다.

평가는 프로그램 운영, 인프라(기반), 사후관리 및 추적조사, 가·감점 항목으로 구분해 운영의 충실성과 프로그램 이수자 관리 등을 기준으로 진행됐다.

구는 청년의 눈높이에 맞춘 사업 운영으로 실질적인 성과를 이룩한 점에서 높은 점수를 받았다. 체계적인 참여자 관리로 최종 이수자 120명을 확보해 목표 대비 100% 수료율을 기록하고, 16명이 취·창업에 성공한 결과가 긍정적인 평가로 이어졌다.

또, 또래지원단을 운영해 영상과 카드뉴스 등 청년이 직접 사업 홍보 콘텐츠를 기획·제작, 참여자 관점에서 프로그램 정보를 공유한 운영 방식은 청년 주도 참여를 확대하고 현장성을 높인 사례로 인정받았다.

청년 개개인의 상황을 고려한 단계별 프로그램 배정 및 운영한 결과, 참여자를 대상으로 한 만족도 조사에서 5점 만점에 4.6점을 기록하며 높은 호응을 얻은 점도 긍정적으로 작용했다.

구는 2026년 청년도전지원사업의 모집 인원을 130명으로 확대해 더 많은 청년에게 참여 기회를 제공할 계획이며, 기존 운영 성과를 바탕으로 사업의 질적 완성도를 더욱 높여 나갈 예정이다.

참여 자격 및 프로그램 안내 등 기타 자세한 내용은 서울청년센터 광진 청년도전지원사업팀으로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “이번 청년도전지원사업 우수기관 선정은 구직에 어려움을 겪는 청년들이 다시 자신감을 회복해 취·창업을 준비할 수 있도록 다양한 프로그램을 안정적으로 운영하고, 참여 청년 모두가 끝까지 도전을 함께한 결과”라며 “앞으로도 취업역량 강화를 비롯한 후속 연계 지원을 이어가며, 청년들이 다시 사회로 나아갈 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.