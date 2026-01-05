9654억원 확보…“역대 최대” 기초통계 정비·행정수요 발굴

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 2026년도 보통교부세로 역대 최대인 9654억원을 확보했다. 민선 8기 전인 2021년 5067억원과 비교하면 90.52%로 배 가까이 증가했다.

이에 따라 울산시가 2026년 확보한 국가예산 규모는 2조7754억원에 보통교부세 9654억원을 합해 3조7408억원으로, 전년보다 5.9% 늘어난 2080억원을 더 확보했다.

보통교부세는 국가가 재정이 부족한 지방자치단체에 교부하는 의존재원이지만, 용도 제한 없이 지방자치단체가 자율적으로 사용할 수 있어 ‘자주재원’으로 분류된다.

울산시는 민선 8기 들어 보통교부세 확보를 위해 산정의 근거가 되는 기초통계를 정비하고 행정수요를 발굴하는 한편, 행정안전부를 수시로 방문해 울산의 재정 수요와 교부세 확대 필요성을 역설해왔다.

이와 함께 지난 2022년 지방채 규모가 9800억으로 울산시 전체 예산의 18.5%이던 것을 신규 지방채를 발행하지 않고 올해에만 523억원을 상환하는 등 해마다 꾸준히 상환해 채무비율을 10.89%로 낮췄다.

김두겸 울산시장은 “산업수도 울산은 그동안 국세는 많이 내면서도 국비 지원은 그에 상응하게 받지 못하는 역차별을 받아왔다”며 “민선 8기 들어서 보통교부세 산정 방식을 울산에 유리하게 조정하면서 보통교부세 1조원 시대를 바라보게 됐다”고 설명했다.