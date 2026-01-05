[헤럴드경제=고승희 기자] 하이브가 운영하는 글로벌 팬 플랫폼 위버스에서 내부 직원이 팬 사인회와 관련, 타인의 개인정보를 무단으로 유출했다.

위버스를 운영하는 위버스컴퍼니는 5일 오전 개인정보 무단 유출 사례를 공지, 팬들에게 사과하며 해당 직원을 형사 고소했다고 밝혔다.

최 대표는 “최근 위버스컴퍼니 내부 직원이 타인의 개인정보를 무단으로 유출하고 사적인 목적으로 활용하고자 한 행위가 확인됐다”며 “이는 해당 구성원 개인의 일탈 행위를 넘어, 위버스컴퍼니 구성원 관리 부실에 대한 책임이 큰 사안으로 인식하고 있다. 위버스컴퍼니를 믿고 이용해주신 팬 여러분께 깊이 사과드린다”고 했다.

이 사태는 국내 팬 플랫폼에서 개인정보가 유출된 첫 사례다. 위버스컴퍼니는 구성원의 비위행위를 대면, 서면, 포렌식 조사하는 과정에서 해당 사안을 확인했다는 입장이다.

위버스에 따르면 팬 이벤트 담당 직원 A씨는 본인의 담당 업무가 아닌 팬 사인회와 관련해 ‘특정 응모자 1인의 당첨 여부’를 팬 사인회 운영 유관부서에 문의, 이후 대화를 유도해 이름 외에 출생 연도도 추가로 확인했다. 특정 응모자는 A씨의 지인으로, 이름과 출생 연도 정보는 A씨와 지인 등 6인으로 구성된 카카오톡 비공개 단체방에 공유됐다.

최 대표는 “해당 직원은 이벤트 당첨 여부에도 개입하려 시도했지만, 실제 개입이나 변경은 이뤄지지 않았다”며 “해당 응모자는 최종적으로 이벤트에 당첨 및 참여한 것으로 확인됐다”고 설명했다.

A씨는 또한 개인적인 목적으로 특정 공개방송 이벤트 당첨자 명단을 캡처해 당첨자 30명의 이름, 생년월일, 전화번호 정보를 동일한 비공개 단체 대화방에 공유했다. 위버스컴퍼니는 개인정보 유출이 확인된 이용자를 대상으로 유출 사실을 안내했다.

최 대표는 “위 내용 이외에도 (해당 직원의) 업무상 배임, 업무 방해 등 다수의 내규 위반 및 위법행위가 조사과정에서 확인됐다”며 “이에 즉각 해당 구성원을 업무에서 배제했고, 인사위원회 회부 및 형사 고소장을 제출했다. 법적 절차에 따라 엄중히 조치하는 한편, 향후 수사기관의 조사 협조 요청이 있다면 성실하게 임할 예정”이라고 밝혔다.

재발 방지 대책도 마련하겠다는 입장이다. 최 대표는 “회사는 관련 관리 체계와 구성원 교육을 전면 재검토해 재발 방지를 위한 개선을 진행하고 있다”며 “팬 이벤트 프로세스에 대한 조사 후 미비점은 빠르게 개선하겠다. 현재 관련 부서원에 대한 조사가 진행 중으로, 이번 사안의 미비점뿐만 아니라 전체 프로세스에 대한 시스템 개편 및 제도적 개선 사항을 빠르게 찾아 변경하겠다”고 밝혔다.

또 내부 TF를 구성해 관련 논의를 진행하고 있으며, 사전 고지부터 당첨자 선정 및 발표에 이르는 전 과정을 점검하는 한편, 팬 이벤트 시스템 접근 권한과 개인 정보 열람 권한을 더 엄격하게 제한하겠다고 설명했다.

최 대표는 “개인정보 보호 기준에 대한 구성원 교육을 한층 강화하고, 내부 관리 체계를 지속 개선하겠다”며 “개인정보 취급자를 대상으로 보안 통제 체계를 강화하고 상시 모니터링 환경을 보다 엄격하게 운영하겠다”고 했다.