[헤럴드경제 = 서병기선임기자]배우 남지현이 ‘사극 로코’로 안방 극장을 찾았다.

지난 3일 첫 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’ (극본 이선/연출 함영걸/제작 스튜디오드래곤)는 어쩌다가 천하제일 도적이 된 여인과 그녀를 쫓던 조선의 대군, 두 남녀의 영혼이 바뀌면서 서로를 구원하고 종국엔 백성을 지켜내는, 위험하고 위대한 로맨스이다. 남지현은 극 중 낮에는 아픈 이들을 돌보는 의녀로, 밤에는 길동이라는 이름의 도적으로 살아가는 홍은조 역을 맡았다.

배우 남지현과 사극, 그리고 로맨틱 코미디의 이 세 가지 조합은 이미 검증이 완료된 조합이다. 방영 당시 tvN 월화드라마 역대 최고 시청률을 기록하며 시청률은 물론 화제성까지 잡은 드라마 ‘백일의 낭군님’을 통해 그는 사극의 무게감과 로맨틱 코미디의 경쾌한 리듬을 모두 소화할 수 있는 배우임을 보여준 바 있다.

이러한 강점은 이번 작품에서도 유효하게 발휘됐다. 남지현은 차분한 목소리 톤과 안정적인 딕션, 한복을 찰떡같이 소화해 내는 단아한 비주얼로 사극이라는 장르의 중심을 잡았다. 동시에 도월대군 이열(문상민 분)을 노비로 오해하며 시작되는, 코믹함과 설렘이 공존하는 티키타카를 리듬감 있게 그려내며 유쾌한 활력을 불어넣었다.

맑고 당찬 캐릭터에 남지현의 매력이 더해지니 자꾸만 눈길이 간다. 원치 않는 혼례를 앞두고 심란한 마음에 당차게 기습 뽀뽀를 하지만 도리어 당황해 도망가고, 이후 자신을 애타게 찾던 상대와 마주치자 안절부절못하는 캐릭터의 모습까지 특유의 사랑스러움으로 풀어낸 남지현은 브라운관 너머 안방 극장을 설렘으로 물들였다.

여기에 낮에는 아픈 이들을 향한 따스한 시선과 해사한 미소로 보는 이들을 미소 짓게 만들다가도, 밤이 되면 단단한 심지가 엿보이는 날카로운 눈빛으로 밤을 누비며 긴장감을 유발해 캐릭터의 이중생활을 생동감 넘치게 담아냈다.

앞서, “다양한 상황들 속에서 홍은조가 입체감 있는 캐릭터로 보이길 바랐다”라는 그의 바람과 같이 남지현이 살을 붙여 완성한 입체적인 캐릭터는 극의 재미를 한껏 끌어올렸다.

이처럼 오랜만에 청춘 로맨스 사극으로 돌아온 남지현은 시청자들의 기대에 부응하듯 첫 화부터 자신의 특장점을 또렷하게 각인시켰다. 이 가운데 2회 말미, 서로를 찾아다니던 두 사람이 예기치 않게 재회하는 장면 속 맘을 간질이는 열의 한마디가 은조는 물론 보는 이들에게도 달콤한 설렘을 안겨, 앞으로 피어날 두 사람의 로맨스에 대한 기대감 또한 높아지고 있다.

한편, ‘은애하는 도적님아’는 매주 토, 일요일 밤 9시 20분, KBS 2TV에서 방송된다.