올해 핵심전략으로 ‘고객경험 혁신’ 제시 외형 경쟁 대신 브랜드파워 경쟁으로 전환 디지털·AI 통한 본원 경쟁력·창의성 당부

[헤럴드경제=강승연 기자] 오규식(사진) LF 대표이사 부회장이 새해 일성으로 “올해는 미래 라이프스타일 종합기업으로 도약하는 해”라며 새로운 고객 경험과 혁신에 나서자고 당부했다.

오 대표는 5일 시무식에서 “국내외 저성장 기조와 산업 전반의 구조적 변화가 교차하는 불확실성 속에서 실질적인 경쟁력을 증명하고 성과를 가시화할 시점”이라며 이같이 밝혔다.

오 대표는 그동안 추구해 온 ‘브랜드 중심 경영’과 ‘글로벌 시장 확대’ 전략을 가속화하고, 궁극적으로 고객의 라이프스타일 속에서 선택받는 브랜드로 진화해야 한다고 강조했다.

패션사업은 외형 규모의 경쟁을 넘어 ‘브랜드 파워 경쟁’의 전환을 분명히 했다. 그는 “고객 기대를 뛰어넘는 혁신적인 브랜드 가치를 구현하고, 헤지스·던스트 등 해외 시장 가능성을 입증한 브랜드의 글로벌 확장을 가속할 것”이라고 밝혔다.

뷰티사업에 대해서는 “아떼 뷰티를 국내를 넘어 해외 시장을 중심으로 성장시켜 미래 사업의 성장 축으로 육성하겠다”고 말했다.

식품사업은 M&A(인수·합병)를 통한 품목별 제조 역량 수직계열화, 통합 시너지 극대화에 집중한다. 이를 기반으로 고부가가치 킬러 제품 개발, 카테고리별 제품 전문화, 해외 유명 브랜드의 신규 독점 사업권 확대, 해외 시장 진출 가속화 전략을 추진해 자체 PB(자체브랜드) 기반의 식자재 유통 전문 기업으로 성장하겠다는 전략이다.

부동산금융 사업은 운용자산(AUM) 규모의 확대와 국내외 포트폴리오 고도화를 추진한다. 기존 오피스·물류 중심 구조에서 데이터센터를 핵심 성장 섹터로 확대한다. 주거∙시니어∙호텔 등 미래 성장 자산을 선제적으로 확보해 섹터별 전문 투자∙운용 체계 강화에 나선다. 또 해외 전략적 파트너를 확보하고, 해외 부동산 진출을 가속한다는 방침이다.

오 대표는 전 사업영역에 걸쳐 M&A와 신규 투자 기회를 발굴하며 연관사업의 다각화와 신규 성장 모멘텀을 모색할 것을 주문했다. 그러면서 “디지털 기술 혁신과 AI가 산업과 경제, 일상 패러다임의 전환을 주도하고 있는 만큼 사업 전반에 선도적으로 도입할 것”이라며 “이를 통해 사업의 본원적 경쟁력을 높이고, 고객에게는 새로운 경험과 창의적 가치를 제공하자”고 강조했다.

마지막으로 “국내외 경제 환경의 불확실성이 심화되는 가운데 경쟁은 더욱 치열해지고 고객의 기대 수준은 높아지고 있다”라며 “모든 임직원이 창의와 자율, 혁신의 마음가짐으로 변화에 주도적으로 대응해 고객으로부터 선택받는 LF다운 성과를 만들어 가자”고 마무리했다.