초기 100개·도약 75개 딥테크 기업 선발…1월 6일부터 접수 비수도권 기업 자부담률 차등 적용…정부지원 비율 최대 90%로 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 2026년 ‘창업패키지(딥테크 특화형)’를 시작으로 성장단계별 창업패키지를 본격 추진한다. 중기부는 고난이도 기술 기반의 유망 초기·도약기 창업기업을 6일부터 오는 27일까지 모집한다고 밝혔다.

이번에 공고된 딥테크 특화형 창업패키지는 실증과 상용화에 상대적으로 많은 시간과 자본이 소요되는 딥테크 분야의 창업 생태계를 강화하기 위해 2025년 추가경정예산을 계기로 신설된 사업이다. 지원 분야는 ▲빅데이터·AI ▲바이오헬스 ▲미래모빌리티 ▲친환경에너지 ▲로봇 등 5대 딥테크 분야다.

중기부는 이번 공고를 통해 초기창업패키지(딥테크 특화형) 100개사, 창업도약패키지(딥테크 특화형) 75개사를 신규로 선발한다. 선정 기업에는 초기 최대 1억5000만원, 도약 최대 3억원의 사업화 자금과 함께 기술 분야별 특화 프로그램이 지원된다.

창업패키지는 창업기업 업력에 따라 예비창업패키지(창업 준비 단계), 초기창업패키지(창업 3년 이내), 창업도약패키지(창업 3년 초과~7년 이내)로 구분해 운영된다. 신산업 분야의 경우 업력 기준은 10년 이내까지 적용된다. 각 단계별로 사업화 자금과 함께 멘토링, 투자유치 연계 등 성장단계별 지원 프로그램이 제공된다.

중기부는 2026년부터 창업패키지를 딥테크 특화형, 일반형, 투자연계형 등으로 세분화해 업력뿐 아니라 산업 특성과 투자 단계까지 고려한 맞춤형 지원 체계를 구축할 계획이다. 이번 딥테크 특화형 공고를 시작으로 일반형은 1월 말, 투자연계형은 5월 중 순차적으로 공고될 예정이다.

특히 지역 균형발전 강화를 위한 지원 방식 개편이 눈에 띈다. 2026년부터 비수도권 창업기업에 대해서는 지역 유형에 따라 민간 자부담률을 차등 적용해 정부 지원 비율을 기존 70%에서 최대 90%까지 확대한다.

자부담률은 ▲특별지원지역 10% ▲우대지원지역 20% ▲일반지역 25%로 구분된다. 특별지원지역은 농어촌 인구감소지역 가운데 균형발전 지표와 낙후도 평가 하위 지역에 해당하는 40개 시·군이다.

신청·접수는 K-스타트업 누리집(www.k-startup.go.kr)을 통해 오는 1월 27일 오후 4시까지 가능하다. 이후 서류평가와 발표평가를 거쳐 최종 지원 대상을 선정하고, 사업화 자금과 후속 지원을 연계할 계획이다.

중기부는 “딥테크 분야 창업기업은 기술 완성도 제고와 상용화까지 긴 호흡의 지원이 필요하다”며 “성장단계와 지역 여건을 함께 고려한 창업패키지를 통해 기술창업의 성공 가능성을 높이겠다”고 밝혔다.