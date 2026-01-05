[헤럴드경제=문이림 기자] 5일 코스피가 사상 최초로 장중 4400선을 돌파했다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 76.29포인트(1.77%) 오른 4385.92에 출발했다.

반도체 대장주인 삼성전자 역시 ‘13만전자’를 넘어섰다. 삼성전자는 5.0% 오른 13만5000원에 거래 중이다.


moon@heraldcorp.com