온·오프로드에 최적화된 후륜용 타이어 스마텍 설계로 마일리지∙연비 극대화

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 덤프트럭 후륜용 타이어 신제품 ‘스마트워크 DM11’을 국내 시장에 출시한다고 5일 밝혔다.

스마트워크 DM11은 온∙오프로드 주행 조건에 최적화된 프리미엄 후륜용 타이어로, 한국타이어의 최첨단 트럭∙버스용 타이어 기술 ‘스마텍’ 기술이 반영된 제품이다. 스마텍은 안전성, 마일리지, 칩앤컷 방지, 타이어 재생 성능, 제동력 등 다섯 가지 요소를 기반으로 타이어 성능 전반을 향상한 점이 핵심이다.

특히, 고하중 적재와 긴 주행거리, 비포장도로 주행이 잦은 덤프트럭의 운행 특성을 고려하여 ▷내구성 ▷마일리지 ▷주행 안정성 등 타이어 성능 전반을 향상했다. 신규 내마모 컴파운드를 적용하여 기존 자사 제품 대비 마일리지 성능을 최대 30% 향상했으며, 트레드에 비방향성 패턴을 적용해 접지력을 강화하고 돌끼임 현상을 최소화했다.

이와 함께 ‘타이-바’ 구조를 적용해 블록 강성을 높이는 동시에, 회전저항을 크게 낮추며 향상된 연비 효율도 제공한다. 해당 제품은 중대형 트럭 타이어 메인 규격인 12R22.5 규격으로 출시된다.

스마트워크 DM11은 한국타이어의 트럭∙버스 전문 매장 ‘TBX’에서 구매 가능하다. 한국타이어에 따르면 TBX는 첨단 기술을 적용하여 안전성과 내구성을 높인 제품은 물론, 전문 정비∙관리 서비스를 제공하며 국내 교체용 트럭∙버스용 타이어 1위를 달리고 있다. 2020년에는 ‘TBX 멤버십 앱’을 론칭하고 매장 방문 예약, 할인 쿠폰 혜택, 무상 보증 서비스 등을 제공하며 고객 편의성과 만족도를 꾸준히 높이고 있다.