[헤럴드경제=김희량 기자] 지난해 12월 31일부터 지난 3일까지 나흘간 KT에서 이탈한 고객이 누적 5만명을 넘어선 것으로 파악됐다.

4일 통신 업계에 따르면 KT가 위약금 면제를 시작한 지난해 12월 31일부터 지난 3일까지 5만2661명이 KT를 떠났다.

전체 KT 이탈 고객의 71%는 이동통신사 3사 중 SKT로 이동한 것으로 나타났다. 알뜰폰 포함 시 KT 이탈 고객의 65%가 SKT로 옮겼다.

위약금 면제 시작 후 첫 주말인 3일에는 KT 이탈이 모두 2만1027건 발생했는데 이는 위약금 면제를 시작한 이후로 1일 기준 처음으로 2만명을 초과한 것이다.

이들은 ▷SKT 1만3616건 ▷LG유플러스로 5467건 ▷알뜰폰 1944건으로 이동한 것으로 나타낫다.

최민희 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원장에 따르면 지난해 12월 28일까지 KT의 누적 유심 교체 건수는 18만9100건이고, 예약접수 건수는 12만4800건으로 집계됐다. KT 유심 재고는 같은 날짜 기준 348만8000개 있다.

통신 업계에 따르면 KT 이탈 움직임이 나타나면서 일부 성지 판매점에서는 최신 기종인 아이폰 17 프로를 48만원에 판매하는 등 과열 경쟁에 대한 우려가 확대되고 있다.