시·도지사·지역 국회의원들, 청와대 모인다 통합단체장 선거 맞물려 속도전 vs 신중론 눈길

[헤럴드경제=김희량 기자] 광주·전남 행정통합 추진이 특별법 제정과 조기 통합단체장 선출 구상까지 거론되며 급물살을 타는 가운데 이재명 대통령과 지역 정치권이 9일 한자리에 모인다. 광주·전남 국회의원들과 시·도지사도 함께하기로 해 관심이 쏠린다.

4일 지역 정치권에 따르면 이 대통령은 오는 9일 청와대에서 광주·전남 지역구 국회의원들을 초청해 오찬 간담회를 연다.

지난 2일 6·3 지방선거에서의 통합단체장 선출 가능성까지 고려한 광주·전남 행정통합 추진 구상을 발표한 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 발표 당일 청와대 신년 인사회에 참석해 이 대통령을 만난 바 있다.

강 시장은 발표 직후 “대통령을 만나 행정통합 추진을 보고하고, 선물을 받아오겠다”고 말했지만 행사 성격상 구체적인 이야기를 나누지는 못한 것으로 알려졌다.

다만 기념사진 촬영 과정에서 이 대통령은 강 시장에게 “(행정통합을) 하기로 했다면서요, 수고했어요”라고 말했고, 김 지사에게는 “잘하셨네요”라는 덕담을 건넸다고 한다.

이후 ‘행정통합에 대한 대화가 있었느냐’는 기자들의 질의에 대해 청와대 대변인실은 “이 대통령이 더불어민주당 광주·전남 국회의원 등을 청와대에 초청해 오찬 간담회를 가질 예정”이라고 공지하면서 관심이 모였다.

이 대통령은 앞서 대전·충남 행정통합 추진 과정에서도 대전·충남 지역구 국회의원들과 오찬을 갖고 “지방선거에서 통합 자치단체의 장을 뽑자”고 언급한 바 있다.

특히 이번 간담회에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사도 참석하는 것으로 파악돼 올해 지방선거 광주시장·전남지사 주요 후보군이 한자리에 모여 통합단체장 선출 여부를 둘러싼 입장을 직접 제시할 가능성이 제기된다.

올해 광주시장 후보군으로는 재선에 도전하는 강 시장을 비롯해 현직 지역구 의원인 민형배, 정준호 의원 등의 출마가 관측되고 전남지사 선거에는 김 지사의 3선 도전이 유력한 가운데 신정훈, 주철현, 이개호 의원 등이 후보군으로 언급된다.

이 가운데 민형배·신정훈·주철현 의원 등은 행정통합 추진의 원칙에는 공감하면서도 통합 시점을 2030년 전후로 설정해야 한다는 입장을 밝히는 등 속도전에 대해 신중론을 보여왔다.

행정통합 특별법을 소관하는 국회 행정안전위원회 위원장인 신정훈 의원은 “당장 통합을 추진하겠다고 발표하는 것은 무책임하다”며 단계적 추진 필요성을 공개적으로 밝힌 바 있다.

반면 강기정·김영록 지사를 비롯해 정준호·이개호 의원 등 일부 시·도지사 후보군은 올해 통합단체장 선출을 포함한 보다 적극적인 입장을 보이고 있다.