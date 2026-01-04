속보
[헤럴드경제=박세환 기자] 북한이 4일 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사한 가운데 비행거리가 900여㎞에 달하는 것으로 전해졌다.

합동참모본부는 4일 북한이 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했다고 밝혔다. 미사일은 수발에 달하며 비행거리는 900여㎞에 달한다고 전했다.


