“성접촉으로 전파, 한국 2030도 비상”…日 1.3만명, 대만 9000명 넘었다는 ‘이 병’

[헤럴득셩제=장연주 기자] 주로 성접촉으로 전파되는 감염성 질환인 매독이 한국에서 증가세인 가운데, 일본에서는 신규 감염자가 4년 연속 1만3000명을 넘어선 것으로 집계됐다. 또 대만에서도 젊은층을 중심으로 매독이 급증하고 있어 보건당국이 대응에 나섰다. 일본 FNN프라임은 최근 일본 국립건강위기관리기구를 인용해 올 1월부터 지난 달 14일까지 보고된 일본 내 매독 감염자가 누적 1만3085명에 달했다고 보도했다. 일본 내 매독 감염자는 2010년대 이후 증가하는 추세를 보이고 있다. 후생노동성에 따르면, 코로나19 팬데믹 첫해인 2020년 6619였던 매독 감염자는 2022년 1만3220명으로 1만명을 첫 돌파했다. 이어 2023년 1만5055명, 2024년 1만4663명 등 매년 1만3000명을 웃돌고 있다. 전체 감염자 3명 중 2명이 남성이며, 여성의 경우 20대에 집중됐지만 남성은 성인 전체 연령대에서 확산세인 것으로 분석됐다. 매독은 트레포네마 팔리듐균에 의한 감염성 질