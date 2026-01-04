[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 2026년도 중소벤처기업창업 및 진흥기금(중진기금) 규모를 총 11조5129억원으로 확정하고, 중소벤처기업의 생산성 혁신과 성장 촉진을 위한 종합 성장 지원에 나선다고 4일 밝혔다.

중진공은 2026년 기금 운용 방향으로 ▲생산적 정책금융을 통한 기업 성장 촉진 ▲수출 지원 고도화를 통한 글로벌 도약 ▲지역·AI·인재 중심의 미래 성장기반 구축 등 세 가지 축을 제시하며, 중소벤처기업의 ‘진짜 성장’을 뒷받침하겠다는 방침이다.

먼저 생산적 정책금융 분야에서는 정책자금 총 4조4313억원을 공급한다. 이 가운데 직접융자는 4조643억원, 이차보전은 3670억원 규모다. 중진공은 혁신성장 분야, 시설투자 촉진, 제조현장 디지털화, 해외법인 진출 등 경제적 파급효과가 큰 분야에 정책자금을 집중 지원할 계획이다.

주요 자금으로는 혁신창업사업화자금 1조6058억원, 신시장진출지원자금 3164억원, 신성장기반자금 1조811억원이 편성됐다.

민간자금 유입을 유도하기 위한 금융 구조도 강화된다. 투자요소를 결합한 선도적 금융 운영과 시중은행 협업을 통해 정책자금의 레버리지 효과를 높이고, 유망 중소기업에는 P-CBO 방식의 대규모 자금을 공급해 중견기업으로의 성장을 지원한다. 투자조건부 융자, 성장공유형 대출, 스케일업 금융 등 다양한 수단도 병행한다.

특히 AI와 AX(AI 전환)를 추진하는 기업을 대상으로 1400억원 규모의 ‘AX 스프린트 우대트랙’을 신설한다. AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 선정기업과 AI 분야 영위 기업 등을 대상으로 금리 0.1%포인트 인하, 대출한도 상향(60억원→100억원), 패스트트랙 적용 등 우대 혜택을 제공할 예정이다.

글로벌 도약을 위한 수출 지원도 확대된다. 수출에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지원하는 수출바우처 사업은 1502억원으로 전년 대비 226억원 늘어난다. 대외환경 불확실성을 고려해 관세 대응 서비스를 상시 활용할 수 있도록 개편하고, 최대 5000만원의 추가 한도도 부여한다. 국제운송 서비스를 이용하는 기업에는 1500만원의 추가 지원한도도 마련된다.

이와 함께 전자상거래 수출시장 진출 사업을 확대하고, 중소기업 전용 물류센터 구축과 물류비 지원 강화를 통해 안정적인 수출 물류 기반을 조성한다. 온라인 수출 공동물류 지원 예산은 173억원으로 전년 대비 50억원 증액됐다.

지역과 인재를 중심으로 한 미래 성장기반 구축에도 속도를 낸다. ‘지역주도형 AI 대전환’ 프로젝트 예산은 490억원으로 확대하고, 지역 유망 중기업의 중견기업 도약을 지원하는 ‘점프업(Jump-Up) 프로그램’도 595억원으로 늘린다.

AI 전문인력 양성도 본격화된다. 중진공 연수원 내 스마트공장 인재양성 교육장을 활용한 AI 특화 연수를 운영하고, 산학협력 계약학과에 AI 특화 학과를 신설해 석·박사급 고급 인재를 육성한다. 혁신 스타트업을 위한 ‘이어드림스쿨’과 청년 창업가 대상 ‘글로벌 딥테크 창업사관학교’도 새롭게 운영해 AI·로봇 등 첨단 분야 창업 지원을 강화할 계획이다.

강석진 중진공 이사장은 “2026년에는 단순 자금 지원을 넘어 중소벤처기업의 성장 전 과정을 종합적으로 뒷받침하는 데 초점을 맞췄다”며 “정책·금융·현장 지원을 유기적으로 연계해 중소벤처기업의 경쟁력 강화를 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.