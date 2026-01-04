지난해 1~9월 日법인 설립 318건…‘역대 최다’ 한류 열풍에 소매 진출…CJ·농심·무신사 잇따라

[헤럴드경제=정목희 기자] 지난해 일본에서 법인을 설립한 한국 기업 수가 사상 최고치를 기록했다. 한류 붐을 타고 소매업체들이 현지 판매망을 넓히는 한편, 스타트업들은 일본을 글로벌 시장 진출의 전초기지로 삼고 있다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 지난 2일 “미·중 갈등이 심화되는 상황에서 한·일 양국이 경제적으로 한층 가까워지고 있다”며 “지리적으로 가깝고 정치적 리스크의 영향을 비교적 덜 받는 시장을 키우려는 움직임이 양국에서 동시에 나타나고 있다”고 보도했다.

닛케이는 한국수출입은행 통계를 인용해 지난해 1~9월 한국 기업과 개인이 일본에 새로 설립한 법인은 318개로 집계됐다. 연간 기준 역대 최대였던 2024년(316개)을 이미 넘어선 수치다.

업종별로는 소매업이 23%로 가장 많았고, 제조업(19%), 정보통신업(15%)이 뒤를 이었다. 같은 기간 한국에서 일본으로 향한 투자 금액도 13억2700만 달러(약 2100억 원)에 달해, 2024년 한 해 전체 투자액(6억3800만 달러)을 크게 웃돌았다.

올해 1~9월 한국의 전체 해외투자가 전년 동기 대비 0.7% 감소한 것과 비교하면, 대일 투자의 증가세는 더욱 두드러진다.

한류로 식품·패션부터 AI·반도체까지…달라진 한일관계

일본 진출이 활기를 띠는 배경에는 K팝과 한국 드라마를 중심으로 한 한류 확산이 자리 잡고 있다. 화장품과 외식 업종을 중심으로 현지 매장과 판매 법인 설립이 잇따르고 있다.

과거처럼 무역상사를 통한 간접 수출이 아니라, 일본 현지에서 직접 마케팅과 영업을 전개해 브랜드 인지도를 높이고 판매 효율을 끌어올리려는 전략이 주를 이룬다.

한·일 간 투자 흐름도 과거와 달라지고 있다. 2000년 이전에는 상대적으로 낮은 인건비를 이유로 일본 기업들이 한국에 생산 거점을 옮기는 투자가 주를 이뤘다. 이후 2000년 전후로 삼성전자 등을 중심으로 한국 반도체 산업이 급성장하면서, 일본의 장비·소재 기업들이 한국에 거점을 확대하는 흐름이 나타났다고 닛케이는 전했다.

최근에는 이 같은 구조를 넘어, 한국 기업의 일본 진출이 본격화되고 있다는 평가가 나온다. 일본무역진흥기구(JETRO) 조사부의 모모모토 가즈히로는 “한·일 간 투자 흐름이 기존의 일본→한국 일방통행에서 점차 쌍방향으로 전환되고 있다”고 분석했다.

한국은행 통계에 따르면 2002년 기준 한국의 대(對)일 직접투자는 일본의 대한국 투자 대비 2%에 불과했지만, 2024년에는 26%까지 확대됐다.

실제 사례도 잇따르고 있다. CJ제일제당은 지난해 9월 약 100억 엔(약 920억 원)을 투자해 지바현 기미쓰시에 한국 기업 최초로 현지 식품 공장을 신설했다. 농심도 같은 해 6월 도쿄 하라주쿠에 한국식 라면 전문 매장을 열었다.

패션 플랫폼 무신사 역시 올해 하반기 도쿄에 일본 1호 오프라인 매장을 열 계획이다. 무신사는 “그동안 축적한 노하우를 바탕으로 일본 오프라인 시장 공략을 본격화하겠다”고 밝혔다.

인공지능(AI)과 반도체 분야에서도 일본 진출이 늘고 있다. 반도체 개발 스타트업 리벨리온즈와 건강관리 앱을 운영하는 카카오헬스케어 등은 지난해 일본에 법인을 설립했다. 닛케이는 대만 TSMC가 진출한 규슈와 일본 반도체 프로젝트 ‘라피더스’가 자리 잡은 홋카이도 등에 관심을 보이는 한국 관련 기업들도 늘고 있다고 전했다.

‘탈중국’ 흐름 속 일본 재조명

한국 기업들이 첨단 기술 분야에서 일본에 주목하는 배경에는 경제안보 측면도 있다. 그동안 한국 기업들은 시장 규모가 크고 인건비가 저렴한 중국에 생산 공장과 판매망을 집중해 왔지만, 최근 들어 중국 투자는 눈에 띄게 둔화되고 있다.

한국산업연구원이 중국에 진출한 한국 기업 500곳을 대상으로 2024년 실시한 조사에 따르면, 응답 기업의 31%가 “향후 2~3년 내 중국에서 철수하거나 사업을 축소할 계획”이라고 답했다. 철수·축소 이유로는 경쟁 심화(28%)와 미·중 갈등 심화(25%)가 꼽혔다.