회복하는 일요일..배운뒤엔 자기주도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원도 홍천에서 매주 일요일 우리나라 웰니스의 모든 것이 13주간 펼쳐진다. 힐리언스 선마을은 2026년 새해, 13주간 일상에 지친 스스로를 돌보고 자신에게 꼭 맞는 회복의 방법을 찾는 ‘웰니스 선(禪)데이 – The Art of Recovery(회복의 기술)’를 선보인다.

‘웰니스 선데이’는 선마을이 2024년부터 운영해온 핵심 프로젝트다. 매주 일요일, 전문가와 함께 다양한 회복의 기술을 깊이 체득하고 그 경험이 일상에서 자기주도적 웰니스 까지 이어지도록 하는 데 초점을 둔다.

선마을은 ‘선데이(Sunday)’를 자신에게 집중하는 시간, 몸과 마음을 정돈하는 의식 같은 하루로 규정한다. 일요일은 웰니스 경험이 더해지며, ‘회복을 배우는 날’이 된다.

13주간, 한 주에 하나씩, 삶 속에서 실천 가능한 회복 방식을 배우는 데 집중한다. 삶 속에 회복이 스며드는 구조를 만드는 것이 이번 올댓 웰니스의 목표이다.

13주간 ▷마음 회복(자애·마음챙김 명상) ▷몸 회복(숙면요가, 이완요가, 춤명상, 소메틱) ▷감각 회복(싱잉볼, 사운드베스, 감각 깨우기 명상) ▷심리·정서 회복(아트테라피, 셀프 러브 명상) 등 네 가지 축을 중심으로 총 13개의 리추얼 프로그램이 진행된다.

참여자는 다양한 회복 기술을 직접 경험하며 자신에게 맞는 회복 방식을 발견할 수 있다. 각 리트릿 참여 완료 시 수료증이 발급되며, 참여 횟수에 따라 일상에서도 활용 가능한 명상 소도구가 제공된다. 회차별 정원제로 운영된다.