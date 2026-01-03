군사기지서 연기 피어오르고 인근 정전 베네수, “민간·군사시설 공격” 미국 규탄

[헤럴드경제=김광우 기자] 베네수엘라 수도 카라카스 군사기지 등지에서 여러 차례 폭발음이 들리는 등 미군의 공습 정황이 포착된 가운데, 국가비상사태를 선포한 베네수엘라 정부가 미국의 군사 공격을 규탄한다는 내용의 입장을 발표했다.

3일(현지시간) 새벽 베네수엘라 수도 카라카스에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 AP, AFP, 로이터 통신 등 외신들이 일제히 보도했다.

아직 미국 정부의 공식 발표는 나오지 않았지만, 베네수엘라 정부 성명과 미 언론 매체들의 보도를 종합하면 미군이 공습에 나온 것이 확실시된다.

AP에 따르면 이날 오전 2시께 카라카스에서 최소 7차례의 폭발음과 저공 비행하는 항공기 소리가 들렸으며, 도시 곳곳에서 주민들이 거리로 뛰쳐나왔다.

카라카스에 있는 한 군사 기지의 격납고에는 연기가 피어오르는 모습이 목격됐다. 도시 내 다른 군사 시설은 전력 공급이 끊겼다.

로이터도 복수의 목격자를 인용, 카라카스에서 항공기 소리와 큰 굉음, 연기 기둥이 포착됐다고 보도했다. 군사 기지 인근에 위치한 카라카스 남부 지역에선 정전이 발생했다.

곳곳에서 총성이 들렸다는 목격담이 잇따랐고, 카라카스 상공에 최소 9대의 헬리콥터가 날아다니는 장면이 목격됐다고 미 NBC뉴스가 전했다.

베네수엘라 정부는 성명을 내 미국이 베네수엘라의 민간·군사 시설을 공격했다며 미국의 군사 공격을 강력하게 강하게 규탄한다는 입장을 밝혔다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령은 국가비상사태를 선포하며 미국의 공격에 모든 병력을 동원하라고 지시했다.

미 CBS의 제니퍼 제이콥스 기자도 미 당국자들을 인용, 도널드 트럼프 대통령이 군사 시설을 포함한 베네수엘라 내 여러 장소에 대한 공습을 명령했다고 엑스(X·옛 트위터)에 전했다.

폭스뉴스도 미군이 베네수엘라를 공격한 것으로 확인됐다고 소식통을 인용해 보도했다.

AP통신은 베네수엘라에서 폭발이 발생하기 전에 미국 연방항공청(FAA)이 미 민간 여객기들에 대해 베네수엘라 상공 비행 금지를 명령했다고 전했다.

구스타보 페드로 콜롬비아 대통령은 엑스에 올린 글에서 미국을 겨냥해 “지금 그들은 카라카스를 폭격하고 있다”며 “전 세계에 경고한다. 베네수엘라가 공격받고 있다”고 말했다.

다만 이번 폭발이 군사 행동으로 발생했다는 사실을 인정하거나 입증하는 증거는 아직 나오지 않았다고 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 설명했다.

또 페드로 대통령은 베네수엘라에 대한 공격을 규명하기 위한 유엔 안전보장이사회 회의를 즉각 소집해야 한다고 촉구했다.

이번 공격과 관련해 아직 미국 측은 공식 입장을 내놓지 않았다. 앞서 트럼프 행정부는 마두로 대통령의 퇴진을 압박하기 위해 베네수엘라에 대한 지상 작전 가능성을 언급한 바 있다.

최근에는 미 중앙정보국(CIA)이 베네수엘라 해안의 외딴 항만 부두를 타격했다는 미 언론 보도가 나오기도 했다.

이와 함께 트럼프 행정부는 베네수엘라 근해에서 마약 운반선으로 의심되는 선박을 격침하고, 국제법을 위반한 유조선을 나포해 왔다.