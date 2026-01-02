[헤럴드경제=장연주 기자] 과거 음주운전 전력이 있는 현직 강원도의원이 또 다시 음주운전을 하다 적발됐다.

2일 강원 원주경찰서에 따르면, 류인출 도의원을 도로교통법상 음주운전 혐의로 불구속 입건해 조사하고 있다.

류 의원은 지난 달 23일 오후 11시께 원주시 단구동 아파트 인근 도로에서 술에 취한 채 운전하다가 주차된 차량과 접촉 사고를 낸 혐의를 받는다.

다행히 주차된 차 안에는 탑승자가 없어 인명 피해는 없었다.

적발 당시 혈중알코올농도는 면허 정지(0.03% 이상∼0.08% 미만) 수준이었던 것으로 알려졌다.

류 의원은 이번 음주 접촉 사고 직후 소속 정당을 탈당했다.

그는 연합뉴스와의 통화에서 “점심에 반주로 소주 반병 정도 마시고 밤이 되니 깼다고 생각해 운전대를 잡았다”며 “사건의 책임을 지고 지방 선거에 출마하지 않겠다”고 말했다.

한편, 류 의원은 지난 2024년 10월에도 원주시 단구동 한 음식점에서 자택까지 약 1㎞가량 음주운전을 했다가 적발된 바 있다.

그는 당시 이 사건으로 벌금 500만원의 약식명령을 받았으며, 도의회 윤리특별위원회는 회기 중 음주운전을 한 점에 대해 ‘공개회의에서 사과’ 징계 처분을 내렸다.