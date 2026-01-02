[헤럴드경제=윤호 기자]공군 광주기지 소속 T-50 항공기가 비상착륙 끝에 전복했다.

공군은 “2일 비행 훈련 중 엔진 경고등이 켜져 오후 2시36분경 비상 착륙했다”며 “항공기는 착륙 활주 중 활주로를 이탈해 전복한 상태이며 조종사 2명은 무사하다”고 밝혔다.

공군은 박기완 참모차장을 본부장으로 사고대책본부를 구성해 사고 원인을 규명하고 있다.