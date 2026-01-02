[헤럴드경제=이원율 기자]이창용 한국은행 총재는 2일 대미 투자 연 200억달러 집행 건과 관련해 “절대로 기계적으로 나가지 않을 것”이라고 했다.

이 총재는 이날 오전 한은 기자실에서 “내가 한은을 떠난 후라도 금융통화위원들이 해주지 않을 것이다. 한은이 금고지기 역할을 할 것”이라며 이같이 밝혔다.

이 총재는 “해외 IB(투자은행)는 1480원 환율이 너무 높다고 생각한다”며 “대개 1400원 초반 정도로 (전망하는)보고서가 다 나오는데, 국내에서만 유튜버들이 ‘원화가 곧 휴지조각이 된다’고들 한다”고 지적했다.

그러면서 “내국인 기대가 환율 상승을 크게 드라이브하고 있다”며 “얼마를 적정 환율이라고 얘기하기는 어렵지만, 상당히 많은 부분이 DXY(달러인덱스)와 괴리돼 올라가는 건 기대가 작동하기 때문”이라고 설명했다.

이 총재는 외환시장 안정을 위한 국민연금 역할론도 거론했다.

그는 “국민연금이 거시적 영향을 고려하면 지금보다 헤지를 더 많이 해야 하고, 해외 투자를 줄이는 건 너무나 당연하다”고 했다.

그는 “국민연금이 자기들이 외채를 발행하게 해주고 이를 통해 외환시장에 주는 영향을 줄이겠다고 하는데 그것도 좋은 방법이라고 생각한다”며 “그렇게 하면 한 20% 헤지가 된다”고 했다.

이 총재는 국민연금을 동원해 국민 노후 자금의 수익률을 훼손한다는 일각의 비판을 놓곤 “국민연금은 우리나라 사람들 취업이 안 된다든지, 환율이 올라 수입업체가 어려워진다든지 하는 코스트(비용)를 지금까지 하나도 고려하지 않았다”고 했다.

그는 “서학개미도 우리나라 주식시장이 워낙 옆으로 기었으니 해외로 나가는 게 좋다고 당연히 생각했던 것”이라며 “국민연금도 거시적 영향을 고려하지 않고 수익률만 높이려 하면 각자 합리적 방향이겠지만, 큰 틀로 봤을 때 나라 전체에는 합리적이지 않을 수 있다”고 했다.

한편 이 총재는 이날 발표한 신년사에서 “올해 성장률이 1.8%로 잠재 수준에 근접할 것으로 전망되지만, 반도체 경기에 힘입어 성장을 주도할 IT 부문을 제외하면 성장률은 1.4%에 그치고 부문 간 회복 격차가 커 체감 경기와 괴리가 클 것”이라고 전망했다.

그는 “원/달러 환율이 지난해 말 1400원대 후반까지 올라 시장의 경계감이 여전히 크다”며 “우리나라는 순대외채권국으로 대외건전성이 양호한 만큼, 최근 환율 수준만으로 과거 위기 상황과 유사하다고 보는 시각은 적절하지 않다”고 강조했었다.

또 “환율 상승이 물가 상승 압력을 키우고 내수기업 등에 상대적으로 불리하게 작용해 앞서 언급한 양극화를 심화시킬 수 있다는 점은 유의해야 한다”고 덧붙였다.