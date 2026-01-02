[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 선우용여가 과거 청담동에 마당이 딸린 대형 주택에 거주했던 사연을 공개해 이목을 끌었다.

지난 31일 선우용여 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘81세 선우용여 시어머니한테 전수받은 김치 황금 레시피 최초공개(전라도식, 밴댕이젓, 볶은 소금)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 개그우먼 조혜련이 함께 출연해 김장을 하며 대화를 나누는 모습이 담겼다.

이날 선우용여는 시어머니와 함께 지냈던 시절을 떠올리며 김장과 관련된 추억을 전했다. 이에 제작진이 “마당이 있는 집에서 살았던 거냐”고 묻자, 그녀는 “그 당시에는 마당이 딸린 집에서 생활했다”고 답했다.

이어 결혼 후 처음 마련한 신혼집이 반포 주공아파트였다고 밝힌 선우용여는 뜻밖의 부동산 일화를 털어놨다. 그는 “반포에서 살던 집이 5~6개월 만에 집값이 거의 네 배 가까이 뛰었다”며 “그 자금으로 청담동에 집을 마련하게 됐다”고 설명했다.

당시 매입한 청담동 주택에 대해 선우용여는 “99평 규모였고 마당까지 있는 집이었다”고 덧붙여 놀라움을 자아냈다. 다만 그는 “남편의 빚을 정리하는 과정에서 결국 그 집을 처분할 수밖에 없었다”며 굴곡진 인생사를 전했다.

한편 선우용여는 현재도 상당한 재산을 보유한 인물로 알려져 있다. 이태원에 건물을 소유하고 있으며, 서울 용산구 이촌동의 한강 조망 아파트에 거주 중인 것으로 전해졌다. 해당 아파트는 최근 약 28억 원에 매물로 나온 것으로 알려지며 다시 한번 관심을 모았다.