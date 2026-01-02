공공부문 ESG경영 선도 기관 인정

[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 지난 30일 제3회 한국공공ESG경영대상 시상식에서 ‘K-ESG 이행평가 부문 대상’을 수상했다고 2일 밝혔다.

제3회 한국공공ESG경영대상 시상식은 이소영 더불어민주당 의원실에서 주관하고 한국공공ESG연구원에서 주최한 행사로, 공공부문의 환경/사회/지배구조(ESG) 경영 수준을 객관적으로 검증하고 우수사례를 전파하고자 마련됐다.

K-ESG 이행평가는 산업통상부 K-ESG 가이드라인을 기반으로 공공기관 지배구조, 정부 정책, 경영평가, 외부평가 지표를 반영하여 수정·개편한 66개 항목을 평가한다.

HUG는 중장기 전략 등 경영 전반에 ESG가치를 반영하고, 매년 ESG경영 종합계획을 수립해 환경, 사회, 지배구조 전 분야의 과제를 체계적으로 추진해왔다. 그 결과 K-ESG 이행평가 전반에서 우수한 성적을 거두어 K-ESG 이행평가 부문 대상을 수상했다.

윤명규 HUG 사장 직무대행은 “이번 수상은 허그(HUG)가 공공기관으로서 ESG경영에 대한 책임을 다하기 위해 끊임없이 노력한 결과”라며 “앞으로도 ESG경영을 적극 추진하여 국민이 체감할 수 있는 가치를 창출해 나가겠다”고 밝혔다.