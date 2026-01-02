새해 5대 주요과제 선정 지역균형·주거안정부터 꼽아 LH 등 체질개선도 강조

[헤럴드경제=홍승희 기자] 김윤덕 국토교통부 장관은 2026년 새해를 맞아 “지역이 성장할 수 있도록 균형성장을 이루고 주거 안정을 이루겠다”고 밝혔다. 미래 먹거리인 자율주행과 드론·도심항공교통(UAM)을 상용화하고, 건설 산업 회복 기반을 만들겠다고 약속했다. 동시에 건설 현장의 안전관리 책임을 분명히 하겠다고도 했다.

2일 김 장관은 신년사를 통해 “국민주권 정부에 걸맞게 국토의 판을 다시 정비하고, 그 위에서 성장의 흐름이 끊기지 않도록 5가지 분야에 우리의 역량을 집중하려 한다”며 이같이 전했다.

그는 먼저 지난 6개월여 동안 국토부가 “지역별 성장거점 조성과 교통망 확충으로 국토의 균형성장을 지원하는 한편, 새 정부의 주택공급 청사진을 마련하는 등 시장 불안에 선제적으로 대응해 주거 안정 기반을 마련했다”고 평가했다.

새해에는 가장 먼저 균형성장에 역량을 집중하겠다고 밝혔다. 김 장관은 “지역이 성장할 수 있도록 기반을 다지겠다”며 “기회와 서비스가 수도권에만 쏠리지 않도록 지방에 초광역권·거점도시를 조성해 ‘체감할 수 있는 성과’를 만들겠다”고 전했다. 핵심 과제로는 2차 공공기관 이전계획 확정을 꼽았다.

주거 안정을 위해서는 주택공급 계획표가 아닌, 국민이 체감할 수 있는 착공과 입주로 평가받겠다는 계획을 밝혔다. 그는 “청년과 신혼, 취약계층 등이 ‘내 삶이 안정된다’고 느낄 수 있도록 정책의 초점을 ‘체감’에 맞추도록 하겠다”고 했다.

국민 이동의 일상과 편의도 챙기겠다고 했다.그는 “대중교통 K-패스를 무제한 정액패스 ‘모두의 카드’로 확대 개편하며 K-패스가 온 국민의 교통 패스로서 생활 속에 자리 잡을 수 있도록 하겠다”며 “어르신과 교통약자도 길 위에서 불편하지 않도록 제도와 서비스를 촘촘히 손보겠다”고 덧붙였다.

김 장관은 국토교통의 미래 먹거리인 자율주행과 드론, UAM과 같은 첨단 모빌리티를 발전시키고 위축된 건설산업도 회복시키겠다고 전했다. K-건설의 해외 진출도 뒷받침하겠다고 밝혔다.

건설 현장 안전과 항공 안전도 강조했다. 그는 “건설 현장은 공사 전 단계에 걸친 안전관리 책임을 분명히 하고 사소한 징후도 그냥 넘기지 않는 ‘기본의 실행’으로 ‘사고가 나기 어려운 시스템’을 만들겠다”며 “특히 항공안전은 한 번의 빈틈이 큰 비극으로 이어질 수 있는 만큼, 공항시설을 개선해야 한다”고 전했다.

김 장관은 국토부에 “스스로의 체질부터 바꿔야 한다”며 LH에 대한 체제 개편 및 한국철도공사(코레일)·수서고속철도(SR) 통합 등도 시사했다. 그는 “한국토지주택공사(LH)는 국민 주거 안정을 위한 본연의 임무에 더 집중하도록 기능과 역할을 재정립해야 한다”며 “철도 서비스도 이용자 입장에서 불편함이 없도록 운영과 체제를 개편해 나가겠다”고 전했다.