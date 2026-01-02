국가유산진흥원, ‘K-헤리티지’ 온오프 매출액 161억원 넘어서 연간 상품 매출액, 창립 이래 최고 실적…3년 연속 100억원대

[헤럴드경제=이원율 기자]경복궁, 덕수궁 등에서 판매하는 전통문화 상품 매출이 지난해 역대 최고 기록을 세웠다.

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(‘케데헌’) 등 한국식 콘텐츠가 붐을 일으킨 영향이 큰 것으로 분석된다.

2일 국가유산진흥원에 따르면 2025년 연간 문화상품 브랜드 ‘케이-헤리티지’의 온오프라인 매출액은 약 161억원을 넘어선 것으로 잠정 집계됐다.

연간 상품 매출액 기준으로 보면 1980년 진흥원 창립 이래 역대 최고 실적이다.

지난해 매출액은 2024년(약 118억8200만원)과 비교하면 1년새 35.5% 증가했다.

2023년(약 110억8200만원) 이후 3년 연속 100억원대 매출을 달성한 것이다.

국가유산진흥원은 전통 문양이나 그림 등 다양한 국가유산 콘텐츠를 활용한 문화 상품을 개발해 주요 궁궐이나 국립고궁박물관, 인천국제공항 등에서 판매 중이다.

최근에는 덕수궁 내 문화상품 매장도 전면 개편했다.

이러한 흐름에는 지난해 ‘케데헌’ 등이 전세계적으로 ‘K-컬처’ 붐을 일으킨 영향이 핵심인 것으로 보인다.

실제로 영화 속 호랑이 캐릭터 ‘더피’를 닮은 호랑이 도자기 인형, ‘사자 보이즈’가 쓴 전통 갓을 형상화한 컵 등이 지난 한 해 많이 팔렸다고 진흥원은 설명했다.

진흥원 관계자는 “한국의 전통 문화를 소개하기 위해 다양한 상품을 기획하고 유통한 노력이 ‘케데헌’ 인기에 힘입어 시너지를 냈다”며 “‘케데헌’ 성공이 기폭제가 된 것”이라고 했다.

아울러 지난해 일본 오사카·간사이 만국박람회(오사카 엑스포) 참가, 아시아태평양경제협력체(APEC) 기념 팝업 매장 운영 등도 매출 상승을 견인했다고 진흥원은 보고 있다.

진흥원은 올해 국립고궁박물관 내 상품 매장을 개편할 계획이다.

이와 함께 오는 7월 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에 맞춰 한국의 세계 유산을 널리 알릴 수 있는 상품도 검토하고 있다.

국가유산청은 경복궁 동쪽 주차장 일대에 국가 유산을 활용한 다양한 문화 상품을 전시·판매할 수 있는 대표 상품관 조성도 추진한다. 올해는 설계비로 8억원을 확보했다. 다음 달에 설계를 공모할 방침이다.

한편 ‘케데헌’의 등장인물들은 SNS상에서 레이디가가 등 세계적 랍스타를 능가하는 유명세를 떨치는 등 인기를 이어가고 있다.

1일 영국 일간 가디언은 마케팅 회사 펄서의 집계 결과를 인용, 케데헌 속 걸그룹 헌트릭스와 보이그룹 사자보이즈가 SNS에서 언급되는 횟수는 레이디 가가나 에드 시런, 빌리 아일리시 등 유명 팝스타를 앞지르고 있다고 전했다.

가디언은 “영화가 공개되고 6개월이 지난 지금도 팬들은 관련 상품과 음악, 스핀오프(파생작), 더 많은 이야기를 갈구하고 있다”며 “종합적으로 볼 때 헌트릭스의 황금기는 2026년까지 계속될 것”이라고 전망했다.