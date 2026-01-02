산단근로자 아침밥·바우처·재해지원 등 4개사업 대상 농식품 바우처 예산 740억원…지원가구 16만곳으로

[헤럴드경제=양영경 기자] 농림축산식품부가 2026년 새해 첫날부터 취약계층 보호와 재해 피해 농가 지원을 위해 총 607억원의 예산을 신속 집행한다.

2일 농식품부는 올해는 지난해 새해 첫 날 집행 규모(300억원) 대비 2배 이상 늘어난 금액을 집행한다고 밝혔다.

이번 집행 대상은 ▷산단 근로자 ‘천원의 아침밥’(14억원) ▷농식품 바우처(21억원) ▷재해대책비(128억원) ▷농작물 재해보험(444억원) 등 4개 민생사업이다.

올해 처음 시범 도입되는 산단 근로자 ‘천원의 아침밥’ 사업은 먹거리 접근성이 취약한 산업단지 근로자에게 우리 쌀을 활용한 아침 식사를 제공하는 식생활 돌봄 정책이다. 농식품부는 지난해 11월 공모를 통해 사업 대상 산업단지를 선정했으며, 올해 1월부터 즉시 아침밥 제공이 가능하도록 준비를 마쳤다. 연간으로는 전국 34개 산업단지에서 약 90만식을 지원할 계획이다.

취약계층 먹거리 지원을 위한 농식품 바우처 사업도 대폭 확대된다. 올해 관련 예산은 740억원으로, 지난해(381억원) 대비 약 두 배 증가했다. 지원 대상은 기존 생계급여 가구 중 임산부·영유아·18세 이하 아동 포함 가구(약 8만7000가구)에서, 청년(34세 이하)을 포함한 가구까지 확대돼 약 16만가구가 혜택을 받을 전망이다. 지원 기간 역시 기존 10개월에서 12개월로 늘어나 연중 끊김 없는 지원이 가능해진다. 바우처는 1월 2일부터 전국 약 6만개 매장에서 즉시 사용 가능하다.

재해대책비와 농작물 재해보험도 새해 첫 날 예산 집행 대상에 올랐다. 농식품부는 지난해 이상 고온으로 발생한 벼 깨씨무늬병을 처음으로 농업재해로 인정해 재난지원금을 지급하고 있다. 해당 지원금은 총 305억원 규모로, 지난해 12월 말까지 177억원이 집행됐고 올해 1월 중 128억원이 추가로 지급될 예정이다. 농작물 재해보험 역시 보장 품목을 확대하는 한편, 지난해보다 한 달 빠른 1월부터 가입 신청을 받는다.

김정주 농식품부 정책기획관은 “올해도 자체적인 재정집행점검회의개최 등 집행현황을 점검하고 독려함으로써 현장에서 예산 집행의 효능감을 느낄 수 있게 적극 노력할 계획”이라고 밝혔다.