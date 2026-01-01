[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 사우디 국부펀드의 후원을 받는 LIV 골프가 세계랭킹 포인트 부여에 희망을 갖게 됐다.

미국의 골프전문매체인 골프위크는 1일 “LIV 골프가 72홀 스트로크 플레이로 경기방식을 바꾸는 동시에 선수층 확대에도 나서 세계랭킹 포인트 부여에 청신호가 켜졌다”고 보도했다. 이같은 보도는 공식 세계골프랭킹(OWGR) 이사회의 트레버 이멜만 의장의 최근 발언과 관련이 있다.

이멜만 의장은 최근 성명을 통해 “LIV 골프의 신청서를 검토하고 있다”며 “진전이 이루어지고 있다”고 언급했다. 그는 “LIV 골프가 2026년부터 54홀에서 72홀로 경기 방식을 변경한 것에 대해 주목한다”면서도 단순히 ‘홀 수’가 포인트 부여의 절대적인 걸림돌은 아니었다고 언급했다.

이멜만 의장은 “경기 홀 수가 포인트 부여에 있어 결정적인 문제였던 적은 없다”며 “더 중요한 것은 ‘어떻게 선수를 선발하고 강등시키는가?’라는 투어의 개방성과 공정성”임을 강조했다.

LIV 골프는 최근 와일드카드 숫자를 2명에서 5명으로 확대해 대회당 출전선수 숫자가 54명에서 57명으로 늘었다. 더 많은 선수가 LIV 골프에 진입할 수 있는 ‘통로’를 만든 조치인데 이는 세계랭킹 포인트 부여와 관련된 OWGR과의 물밑 협상 결과로 보인다.

이멜만 의장은 “그동안 LIV골프의 CEO인 스콧 오닐과 정기적으로 소통했다”며 “LIV골프가 공정성과 일관성을 갖춘 투어로 진화할 수 있도록 긴밀히 협력하고 있다”고 덧붙였다. 그는 또한 ”조만간 LIV골프에 대한 세계랭킹 포인트 부여 결정이 내려질 가능성이 있다“며 승인을 위한 막바지 단계에 이르렀음을 내비쳤다.

OWGR은 LIV 골프 뿐 아니라 전 세계 다른 투어들까지 고려해 올해부터 54홀 대회에도 세계랭킹 포인트의 75%를 부여하기로 규정을 개정했다고 발표했다. 이는 LIV 골프가 혹시라도 일부 대회를 54홀로 유지하더라도 포인트 획득의 길을 열어준 것으로 해석될 수 있다. 사실상 LIV골프를 제도권 안으로 끌어들이기 위한 유연한 변화다.

LIV 골프에 세계랭킹 포인트가 부여된다면 세계 랭킹 하락으로 고통받던 LIV 골프 스타들의 순위 반등이 예상된다. 이는 메이저 대회 출전 쿼터에 대한 변화로 이어질 전망이다. 존 람(스페인)과 브라이슨 디섐보(미국), 캐머런 스미스(호주) 등 LIV로 이적한 후 세계 랭킹이 100위권 밖으로 밀려났던 선수들이 제 자리를 찾게 된다.

현재 LIV 골프 선수들은 별도의 예선을 치르거나 과거 우승자 자격에 의존해야 메이저 대회에 나갈 수 있지만 세계랭킹 포인트가 부여되면 랭킹 상위권 유지를 통해 안정적으로 메이저 무대에 설 수 있게 된다. 이는 메이저 대회의 흥행에도 도움이 될 수 있다.

세계랭킹 시스템에 대한 공신력 회복도 예상할 수 있는 변화다. “세계 최고의 선수들이 하위권에 머물러 있다”는 비판을 받아온 현재의 세계랭킹 시스템이 다시 골프계의 실질적인 실력을 반영하는 척도로 신뢰를 회복하게 된다.