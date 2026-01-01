세계 500대 부자 재산 총 11조9000억달러 세계 1위 부자 일론 머스크 재산 6230억달러

[헤럴드경제=고은결 기자] 세계 최고 부자 500명이 2025년에만 재산을 2조2000억달러(약 3200조원) 불려, 500대 부자의 재산은 총 11조9000억달러(약 1경7200조원)에 달하는 것으로 나타났다.

31일(현지시간) 영국 일간 가디언은 블룸버그 억만장자 인덱스를 인용해 이같이 전했다. 가디언은 부자들의 재산 증가에 기여한 요인으로 2024년 도널드 트럼프 미국 대통령의 당선과 암호화폐, 주식, 금속 시장 등의 활황을 꼽았다.

아울러 2025년 12월 31일 기준으로 세계 최고 부자는 일론 머스크 최고경영자(CEO)였다. 일론 머스크 CEO의 재산 총액은 6230억달러로, 지난해 재산 증가액(1900억달러)도 1위였다.

래리 페이지 구글 공동창업자는 재산 총액(2700억달러)과 2025년 재산 증가액(1010억달러) 모두 세계 2위였다.

제프 베이조스 아마존 회장(2500억달러), 세르게이 브린 구글 공동창업자(2510억달러), 래리 엘리슨 오라클 회장 겸 최고기술책임자(2500억달러), 마크 저커버그 메타 회장 겸 CEO(2350억달러)가 그 뒤를 이었다. 1∼6위는 모두 테크 분야 대기업 창업자들이었다.

재산 총액 7∼10위는 베르나르 아르노 LVMH 회장 겸 CEO 2060억달러, 스티브 발머 전 마이크로소프트 CEO 1700억달러, 젠슨 황 엔비디아 CEO 1550억달러, 워런 버핏 버크셔 해서웨이 이사회 의장 1520억달러였다.

지난해 재산 증가액은 세르게이 브린이 925억달러, 래리 엘리슨이 577억달러, 젠슨 황이 410억달러로 머스크와 페이지의 뒤를 이어 3∼5위를 차지했다. 뒤이어 아만시오 오르테가 인디텍스 전 회장 353억달러, 카를로스 슬림 그루포카르소 대주주 321억달러, 베르나르 아르노 300억달러, 마크 저커버그 280억달러, 게르만 라레아 그루포멕시코 CEO 272억달러 등이 재산 증가액 10위 내에 들었다.

기부로 재산을 줄이고 있는 빌 게이츠 마이크로소프트 공동창업자는 2025년 재산 감소액이 408억달러로 1위였고, 2025년 말 기준 재산은 1180억 달러로 세계 16위였다. 그는 2045년까지 자신의 재산 거의 모두를 게이츠 재단에 기부할 예정이다.