한국원자력안전기술원.
▶단·부장급

▷원자력심사단장 이상민

▷국제원자력안전학교장 김도형

▶실·팀장급

▷생활방사선규제총괄실장 장도윤

▷인사노무실장 장준호

▷시설총무실장 권순영

▷지능정보실장 강문환


