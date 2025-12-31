[헤럴드경제=김희량 기자] 김성은 대한주택건설협회 회장은 31일 “침체한 주택시장을 정상화할 수 있는 선제적 주택 정책이 시행되도록 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

김 회장은 이날 배포한 내년 신년사를 통해 “정부 당국과 긴밀히 소통하며 주택 사업 정상화 방안을 강구하는 등 본연의 업무를 활기차게 전개할 계획”이라고 말했다.

또 그는 “주택건설산업이 정상화돼 경제 성장의 버팀목 역할을 담당할 수 있도록 정부의 전향적 정책 지원이 절실하다”며 실효성 있는 주택 사업자 유동성 지원, 소규모 정비사업에 중소·중견 주택업체 참여 및 민간 건설임대주택 공급 활성화, 하자 기획 소송에 대한 대응 체계 정비 등이 필요하다고 했다.

이어 “급격히 위축된 민간 주택공급 기능을 회복시키는 것도 시급한 과제”라며 “현재 정부가 추진 중인 LH 공공택지 직접 시행 방안은 잠재적 부작용을 면밀히 검토한 후 도입 여부를 결정할 필요가 있어 보인다”고 덧붙였다.

더불어 “수요 진작책 마련도 중요하다”며 과감한 주택담보대출 금리 인하, 지방에 대한 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 3단계 적용 배제, 지방 주택 구입 시 취득세 50% 감면 및 중과 배제 적용, 지방 주택 처분 시 양도소득세 5년간 한시적 감면 등의 정책 시행을 요구했다.

김 회장은 “현재 주택도시보증공사(HUG)가 독점하는 주택 보증 구조가 다변화될 수 있도록 노력하겠다”며 “협회의 위상 제고와 회원사 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위한 다양한 사회공헌활동에도 역점을 두겠다”고 강조했다.