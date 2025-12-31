예수 벽화 ‘망친’ 할머니 뜻밖 화제몰이로 관광 활성화 ‘반전’

[헤럴드경제=이원율 기자]지난 2012년 예수 벽화를 복원하면서 얼굴을 원숭이처럼 그려놓아 세상을 소란하게 했던 스페인의 아마추어 화가가 사망했다.

30일(현지시간) 외신 보도에 따르면 세실리아 히메네스(94)는 양로원에서 생을 마쳤다.

히메네스가 독실한 노신도에서 화가로 유명해진 데는 의외의 ‘반전’ 사연이 큰 역할을 했다.

히메네스는 13년 전 스페인 보르하 지방의 미세리코르디아 성지 성당에서 19세기 벽화 복원을 맡았다.

히메네스는 벽화를 본인 손으로 직접 복원하기를 택했다. 그렇게 한참 노력을 기울였지만 결과는 기대에 미치지 못했다. 면류관을 쓰고 박해받는 예수의 모습은 사라지고, 원작과는 딴판인 원숭이의 그림이 나온 것이다.

당시 영국 BBC와 미국 CNN 등 언론이 해당 건을 다루며 ‘역사상 최악 복원’, ‘원숭이 모습으로 복원된 예수’ 등 혹평을 가했다.

영국 가디언은 당시 비난 수위가 높아 히메네스의 체중이 17kg이나 줄었다고 전하기도 했다.

히메니스는 평소 지인에게 “인생의 즐거움은 성당 미사와 그림 그리기뿐”이라고 말할 만큼 신앙심이 깊었다. 예술에 대한 관심도 남달랐다. 즉, ‘악의’를 갖고 행한 일은 아니었다.

그런데, 떠들썩한 복원 사건 뒤 세계의 반응은 혹평과 다르게 전개됐다.

전 세계에서 해당 벽화를 직접 보기 위해 인파가 몰리기 시작한 것이다. 인터넷에서는 라틴어로 ‘이 사람을 보라’라는 뜻인 ‘에케 호모’(ecce homo) 벽화를 ‘이 원숭이를 보라’라고 바꿔 부르며 일종의 ‘밈’이 형성되기도 했다.

원래 인구 5000명 정도의 시골이었던 마을은, 당시 소동 직후 불과 4개월만에 4만6000명의 관광객을 받았다. 마을은 60만 유로의 수익금을 올려 지역 자선단체 기금으로도 쓸 수 있었다. 방문객은 지금도 이어지고 있다.

히메네스는 복원 후 “돌이킬 수 없는 잘못을 저질렀다”고 사과했지만, 뜻밖의 반전 결과로 현지 관광국장에도 오를 수 있었다.

이후 교회 측과 관련 상품 출시를 계약해 수입의 49%를 받기도 했다.

당시 히메네스의 변호사는 “히메네스와 재단이 그림에서 나오는 돈을 모두 자선 사업에 사용할 것”이라고 밝힌 바 있다.

전문가들은 2012년 소동 직후 “재복원도 불가능하다”는 입장을 내놓았지만, 지난 2022년 재평가에서는 “복원은 가능하다”는 결론을 내렸다. 하지만 그림이 이미 너무 유명해진 탓에 복원되지 않은 채 유지되고 있다.

히메네스는 사망 전 치매를 앓았던 것으로 알려졌다.