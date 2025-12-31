8MW 발전기 독자 개발 3년만 첫 수출

[헤럴드경제=박혜원 기자] 두산에너빌리티가 독자 개발한 8메가와트(MW) 발전기 첫 공급 계약을 맺었다. 아울러 전라남도 해상에 조성되는 104MW 규모 해상풍력 단지에 설계·조달·시공(EPC) 계약도 함께 체결했다.

31일 두산에너빌리티는 ㈜야월해상풍력과 전라남도 영광군 낙월면 해상에 8MW급 해상풍력 발전기 총 13기 공급을 포함, 단지 조성 전반 EPC 업무를 수행하는 내용의 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 규모는 5750억원이다.

두산에너빌리티가 8MW 해상풍력 발전기 공급 계약을 체결한 것은 이번이 처음이다. 두산에너빌리티는 한국 환경 맞춤형으로 설계한 8MW급 해상풍력 발전기를 2022년 독자 개발했다.

두산에너빌리티 파워서비스 BG는 풍력 발전기의 공급을, Plant EPC BG는 기자재 공급과 설치 및 시공 업무를 맡는다. 또 두산에너빌리티는 준공 후 장기 서비스 계약(LTSA)을 수행하며 단지의 안정적인 운영을 책임진다. 두산에너빌리티는 영광 야월 해상풍력 단지를 2029년 3월 준공한다는 목표다.

이현호 두산에너빌리티 이현호 플랜트 EPC BG장은 “독자 개발한 8MW 해상풍력 발전기의 첫 공급과 더불어 대규모 해상풍력 단지에서 EPC 전 공정을 수행하게 돼 의미가 크다”며 “검증된 기술력을 바탕으로 국내 해상풍력 생태계 활성화에 기여하겠다”고 말했다.