[헤럴드경제=김진 기자] 홈플러스는 31일부터 내년 1월 7일까지 ‘반값·하나 더 데이’ 행사를 실시한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 축산·수산·가공식품·간편식 등 연말연시 장바구니 핵심 품목을 최대 반값 또는 1+1 혜택으로 선보인다.

내년 1월 4일까지는 마이홈플러스 멤버십 고객을 대상으로 ‘미국산 초이스 냉장 찜갈비(100g)’를 40% 할인한 2580원에 판매한다. ‘호주청정우 안심(100g)’은 절반 가격인 5450원이다. 캐나다산 ‘보먹돼 삼겹살·목심(100g)’은 신한·삼성·롯데·NH농협·우리·하나·비씨카드 결제 시 반값인 1295원에 판매한다. ‘한성 유부초밥 2종’은 5790원, 6490원으로 1+1에 판매된다.

7일까지는 ‘부산 간고등어’가 멤버십 고객에 한해 1990원에 판매된다. ‘냉동 새우살 전품목’도 7대 카드사 결제 시 최대 50% 할인한다. 떡, 만두, 사골곰탕 등 새해 떡국 재료도 저렴한 가격에 선보인다.

7일까지 ‘피자 전품목’도 7대 카드 결제 시 3990원부터 구매할 수 있다. ‘동원 바로먹는 훈제연어(150g/칠레산)’는 멤버십 고객에 한해 반값인 6450원에, ‘냉장 시즌면 9종(행사상품에 한함/취급점포에 한함/동일가격 교차구매 가능)’은 1+1 혜택으로 6990원부터 판매한다.

이와 함께 신상품인 ‘심플러스 샌드위치 비스킷 4종’, ‘미니 찹쌀약과’를 각 1990원, 2990원에 판매한다. ‘티젠 티 오마카세 제과 8종’은 2개를 5990원에 구매할 수 있다. ‘심플러스 파인트 아이스크림 3종(474ml)’은 2개 이상 구매 시 10% 할인한다.

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 “신년을 맞아 장바구니 체감 물가를 낮추는 데 초점을 맞춰 축산·수산·가공식품 등 필수 먹거리 중심으로 할인 폭을 대폭 확대했다”고 말했다.